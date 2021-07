Brazilia, înghițită de o ninsoare istorică: ”Am 62 de ani şi nu am văzut niciodată zăpadă până acum”

Când vorbești de Brazilia, imediat te duci cu gândul la plajele imense și temperaturi de vară. Efectele încălzirii globale se resimt și în America de Sud, dar nu așa cum ne-am aștepta. În loc de temperaturi și mai ridicate, Brazilia a fost lovită de un val de ninsoare în plină vară.

Brazilia, țara temperaturilor ridicate, lovită de ninsori

Presa locală relatează despre un fenomen, pe cât de inedit, pe-atât de rar. Cel puțin 13 orașe din statul brazilian Rio Grande do Sul au fost acoperite de zăpadă în această miercuri. Fenomenul inedit a apărut după ce Brazlia a fost lovită de un val de aer polar care traversează sudul țării, potrivit relatării presei locale.

Valul de zăpadă a fost înregistrat în Las Nevadas, Pelotas, Sao Francisco de Paula, Gramado. Temperaturi extrem de scăzute au fost înregistrate și în Carlos Barbosa, Bagé, Herval, Piratini, Caxias do Sul, Marau și Farroupilha, printre altele.

În alte municipalități din Rio Grande do Sul, a fost detectat așa-numitul fenomen de ploaie înghețată. Este vorba de un anume tip de precipitații. Acesta apare când picăturile de ploaie îngheață atunci când ating suprafața înghețată a solului. Fenomenul a fost înregistrat și în Araruna, în statul Paraná.

Cele mai scăzute temperaturi înregistrate

Condițiile din San Francisco de Paula au fost de furtună de iarnă cu zăpadă abundentă, spun meteorologii. Vântul a avut la rafală 70-80 km / h și vizibilitate redusă. Scenele sunt foarte rare în Brazilia și frecvente în țările cu climat rece.

Experții prezic că temperaturile generate de acest fenomen ar putea fi cele mai scăzute din 1955 și până în prezent. Potrivit Institutului Național de Meteorologie din Brazilia, prognozele minime sunt de -6 ° C și -8 ° C în zona largă a regiunii sudice a Braziliei.

În statele Paraná, Rio Grande do Sul și Santa Catarina temperaturile pot ajunge și la valori mult mai mici. Între timp, mai mulți locuitori au profitat de masa de aer polar care afectează regiunea pentru a ieși în stradă pentru a sărbători neobișnuita ninsoare.

„Am 62 de ani și nu văzusem niciodată zăpada. A vedea frumusețea naturii este ceva de nedescris. Aproape că nu simțiți frigul la cât de interesantă este zăpada.”, a declarat Iodor Goncalves Marques din Cambara do Sul canalului TV Globo.

Cauza acestor temperaturi de îngheț din Brazilia

Aerul polar a trecut joi spre regiunea de sud a Rio Grande do Sul, aducând temperaturi sub zero grade în orașele cu altitudine mai mare. Ciudatul fenomen din Brazilia se întâmplă cu atât mai des în anumite condiții meteorologice. Fenomenul apare, în special, în zone situate între 900 și 1.900 de metri deasupra nivelului mării, explică experții, conform agenției Reuters.

Drumurile căptușite cu zăpadă proaspăt căzută ar putea fi o vedere obișnuită în regiunile temperate. Pentru cei din Rio Grande do Sul a fost prima dată când au intrat în contact cu zăpada. Zăpada a ajuns în Brazilia cu vânturi mai puțin plăcute de 80 de kilometri pe oră. Rafalele de vânt s-au resimțit puternic și în Goias și Mato Grosso do Sul.

Prognoza meteo din Brazilia spune că masa de aer înghețată continuă să se deplaseze în sus către metropola Sao Paolo și districtele agricole Minas Gerais. Aceste state braziliene sunt cunoscute pentru fermele majore de zahăr, citrice și cafea, iar experții sunt îngrijorați de posibilitatea înghețului de a le strica culturile valoroase.

Deocamdată brazilienii sunt doar entuziasmați de ideea căderilor de zăpadă în zonele în care în mod normal predomină soarele. Schimbările radicale ale modelelor meteorologice din Brazilia au fost atribuite schimbărilor climatice din ultimii ani.