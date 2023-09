Brânza din comerț, pericol pentru cetățeni. Ce au putut găsi inspectorii Direcției Sanitar Veterinară înurma controalelor efectuale

Direcția Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Sibiu a raportat că, din cele 79 de probe luate și analizate în cursul anului 2023, 14 probe de produse lactate au prezentat depășiri ale limitelor maxime admise pentru criteriile microbiologice, inclusiv E. Coli, Salmonella SPP și Stafilococ CP. Acest anunț a generat îngrijorare în ceea ce privește calitatea și siguranța produselor lactate disponibile pe piață.

Potrivit reprezentanților instituției citate, probele analizate au inclus diferite categorii de produse lactate, precum telemea, caș, urdă, produse acidofile, unt și cașcaval. Depășirile constatate pentru criteriile microbiologice în cazul a 14 produse, din cele 79 analizate, au determinat DSVSA să impună măsuri conforme cu legislația sanitară veterinară.

Pe lângă depășirile microbiologice, au fost identificate și neconformități de ordin structural și tehnologic în exploatațiile de animale producătoare de lapte. Printre acestea se regăsesc pavimente deteriorate, pereți și tavane cu exfolieri, folosirea materialelor greu de igienizat și dezinfectat, precum și altele. Aceste neconformități au ridicat semne de întrebare cu privire la igiena și condițiile de producție ale produselor lactate trimise către comercializare.

Ca urmare a acestor descoperiri, DSVSA a luat măsuri ferme, fiind aplicate astfel amenzi în valoare de 81.400 lei, precum și suspendarea unității în care au fost surprinse neregulile, a transmis DSVSA într-un document semnat de directorul executiv Dr. Vasile Onoriu Fodor și de șeful SCOSA, Dr. Bogdan Ionuț Trâmbițaș.

O femeie din Iași a trăit un moment de groază după ce a cumpărat o caserolă de lasagna de la Lidl și a descoperit un vierme în mâncare. Incidentul neplăcut povestit de clientă a devenit imediat viral pe rețelele de socializare, stârnind îngrijorare și dezgust în rândul consumatorilor.

Elena, femeia afectată de această descoperire dezgustătoare, a povestit în detaliu experiența sa pe grupul de discuții „Ești din Iași”. Ea a cumpărat lasagna de la un magazin Lidl din Iași și, după ce a gătit-o și a servit-o copiilor săi, a observat îngrozită un vierme în farfurie.

Potrivit povestirii sale, starea de rău și dezgustul au fost copleșitoare, nemaiavând puterea să caute un alt parazit în mâncare, aruncând-o instant. Copilul său, care ar fi mâncat mai mult din preparat, ar fi avut stări de vomă la vederea acestui invitat nepoftit.

„Am cumpărat lasagna de la Lidl, din Dacia (în Iași). Seara, în jurul orei 19:00, după ce am gătit-o, am găsit viermele. Nu știu dacă mai avea și alții, mi s-a făcut rău și nu am mai putut să verific.

Nu am ajuns la spital. Am luat două guri, iar unul dintre copii a vomat, după ce a văzut ce e în farfurie. Până acum am luat de vreo 3 ori lasagna de la Lidl. De obicei gătesc acasă lasagna, dar, dacă sunt în criză de timp sau vreau o cantitate mică, cumpărăm de la Lidl”, a declarat Elena, pe grupul Ești din Iași.