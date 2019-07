Bottle Cap Challenge. Cum deschide Gabi Balint o sticlă cu mingea. Șutează mai bine decât la Sevilla în ’86

Bottle Cap Challenge e peste tot pe rețelele de socializare. Gabi Balint, fost jucător la Steaua și la naționala României, a acceptat provocarea, dar nu oricum. A deschis o sticlă de bere cu o minge șutată de la aproximativ 10 metri distanță. După ce vezi videoclipul, poți spune că Balint șutează mai bine decât la Sevilla în 1986.

Bottle Cap Challenge. Cum deschide Gabi Balint o sticlă cu mingea

Gabi Balint a jucat la Steaua București în perioada 1980 – 1990 și a pus umărul la realizarea celei mai mari performanțe din istoria fotbalului Românesc: câștigarea Cupei Campionilor Europeni, pe 7 mai 1986, la Sevilla, în fața Barcelonei. Cele două echipe au terminat atunci la egalitate după 90 de minute, scor 0-0, iar meciul a intrat în prelungiri. A fost 0-0 și după cele două reprize de prelungiri, astfel că meciul a ajuns la loviturile de departajare.

Eroul de la Sevilla a fost portarul Helmut Duckadam, care a apărat 4 lovituri consecutive de la 11 metri. Golurile steliștilor au fost înscrise de Marius Lăcătuș și Gabi Balint. Dacă Lăcătuș a trimis o bombă în bară, iar mingea a intrat ulterior în poartă, Balint a preferat să tragă sigur în dreapta lui Urruti, care a fost prins pe picior greșit. Așa s-a scris istoria în 1986, când Steaua s-a impus cu 2-0.

La 33 de ani de la acea performanță, Gabi Balint a acceptat o nouă provocare: Bottle Cap Challenge. Și pentru că este un mare campion, nu o putea face oricum, ci cu mingea. A deschis o sticlă de bere după ce a șutat în dop de la aproximativ 10 metri distanță. Videoclipul cu reușita fostului campion a ajuns viral pe rețelele de socializare.



„Domnul Balint a fost și este un simbol pentru România. Și mai este și om. Am călătorit împreună odată și am rămas frumos impresionat cât de cumsecade poate fi. Plus câtă bucurie ne-a produs cu golurile acelea superbe în momente critice! Toată stima”, a comentat un fan.