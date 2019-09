Botezul fiicei Elenei Udrea, ținut secret. Ce au decis fostul ministru și Adrian Alexandrov

Data botezului fiicei Elenei Udrea a fost ținută secret, însă în cele din urmă informația a apărut în spațiul public. Fostul ministru al Turismului și Adrian Alexandrov au decis să își boteze fetița pe 20 septembrie, adică în ziua în care miucța Eva va împlini vârsta de un an.

Botezul fiicei Elenei Udrea are loc pe 20 septembrie 2019

Surse apropiate Elenei Udrea au declarat că fostul politician își va boteza fetița pe data de 20 septembrie, la un an după ce a născut. Udrea nu și-ar fi dorit ca acest detaliu să se afle, dar informația a ajuns deja în spațiul public. Dacă acum se știe data exactă a botezului, locația rămâne încă un mister. Udrea nu nu s-ar fi hotărât încă unde vrea să aibă loc marele eveniment.

Elena Udrea s-a întors în România la începutul lunii iulie, după ce a stat o perioadă în Costa Rica, unde a încercat să obțină statutul de refugiat după condamnaea primită în Dosarul Gala Bute. Fostul ministru al Turismului a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, confirmând faptul că a ajuns în România.

Decizia de a reveni în țară a fost luată după ce Curtea Supremă a admis suspendarea executării pedepsei cu închisoarea. Adrian Alexandrov spunea în urmă cu ceva timp că își dorește ca nunta lor și botezul fiicei să aibă loc în aceeași zi.

„Da, m-am întors în România. Am renunțat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiței mele Eva și, închiderea procedurii de extrădare. (…) Am intrat în țară prin vama Giurgiu, la ora șase în această dimineată. Am ales o variantă mai rapidă decât să aștept o cursă de azi, spre Otopeni. Nicio altă speculație nu își are rostul”, a scris Udrea pe Facebook pe 8 iulie.