Boala rară pe care unii oameni o fac. De ce le este rău după ce se spală pe mâini sau corp

Numărul tot mai mare de persoane care suferă de alergie, dar și simptomele tot mai grave, reprezintă motive suficiente pentru cercetători de a căuta tipuri noi și mai eficiente de tratament pentru această afecțiune. Una dintre ele: alergia la apă.

Urticaria acvagenică este o formă rară de urticarie fizică ce determină o erupţie cutanată după contactul cu apa. Deseori, este asociată cu senzația de mâncărimi și arsuri ale pielii. Numărul cazurilor de oameni care suferă de această boală nu este unul exact, dar se estimează că ar fi mai puțin de 100 de persoane afectate în întreaga lume.

Rachael Fetter, o tânără de 23 de ani din statul Idaho, SUA, a fost diagnosticată cu urticarie acvagenică în vara anului 2019. Spălatul pe mâini, dușul, transpirația, picăturile de ploaie, inclusiv apa de băut, îi produc erupții ale pielii și dureri.

„Simptomele au început încă de la 18 ani. Îmi amintesc că am făcut duş şi, pe măsură ce mă ştergeam, am observat o erupţie de piele. Am crezut, iniţial, că era din cauza produsului pe care îl foloseam, aşa că am încercat un alt brand. Apoi, de fiecare dată când făceam duş, îmi apărea urticaria.

Durerea s-a agravat în timp şi am ajuns să plâng de fiecare dată. Am cerut ajutorul specialiştilor doar la începutul anului 2019. Acum, trebuie să-mi planific duşurile – cel mult două pe săptămână şi maximum cinci minute fiecare – şi am voie să beau doar 120 ml de apă deodată. Apa caldă îmi agravează simptomele”, a povestit Rachael pentru publicaţia Daily Mail.