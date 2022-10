Boala pe care o are fiul lui Tataee de la B.U.G. Mafia: „Beneficiază de tratament, dar nu se știe dacă funcționează”

Fiul lui Tataee de la B.U.G. Mafia este bolnav. Celebrul artist a dezvăluit că unui din cei trei copii ai săi beneficiază de un tratament. Vedeta a mai susținut că băiețelul este foarte fericit și inteligent, dar are alt mod de a percepe lumea. „Cred că și eu am avut o formă mai ușoară. Nu e o boală, deși beneficiază de tratament”, a susținut cântărețul. Fanii săi au rămas surprinși de cele auzite.

Unul din copiii lui Tataee de la B.U.G. Mafia a primit un diagnostic din partea medicilor. Artistul a dezvăluit că unul din cei trei copii ai săi are autism. Vlad Irimia, pe numele său din buletin, spune că fiul lui este fericit și inteligent, dar are un alt mod de a percepe lumea.

Artistul a vorbit deschis despre situația în care se află moștenitorul lui și a spus că cel mai probabil a avut și el o ușoară formă de autism. De asemenea, solistul a subliniat că până și Einstein a avut același diagnostic la fel ca mulți alți oameni inteligenți. Tocmai modul special în care au văzut lucrurile i-au făcut să lase atât de multe în urma lor.

,,Unul dintre copiii noștri are autism. E autist și, urmărind evoluția lui, cred că am avut și eu o formă puțin mai ușoară. Nu e o boală, deși beneficiază de tratament, dar nu se știe dacă funcționează. Diferența față de noi e că văd și percep altfel lucrurile. Atât. În rest, copilul nostru e foarte fericit, foarte inteligent. Einstein a fost autist. După cum spuneam, eu cred că am fost autist.

Dar mulți oameni foarte inteligenți au fost autiști și au văzut altfel lucrurile și poate asta i-a făcut să fie speciali. În momentul în care renunți la treaba asta, să fie ca noi copiii, să ne urmeze pașii, că toți avem obsesia asta. Ar trebui să renunțăm la asta pentru că ei vor decide”, a declarat Tataee la podcastul lui Mihai Morar.