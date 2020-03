BNR, anunț important despre ROBOR. Ce se întâmplă cu indicele de care depinde rata românilor la bănci

BNR a făcut un anunț important despre ROBOR. Ce se întâmplă cu indicele de care depinde rata românilor la bănci, în această perioadă tulbure.

Romanian Interbank Offered Rate (ROBOR) este un indicator important de referință pentru calculul dobânzilor creditelor luate în lei. Cu ajutorul lui, băncile stabilesc dobânzile la ratele pe care va trebui să le plătim în fiecare lună. Pe scurt, ROBOR este calculat zilnic de către Banca Națională a României (BNR) și reprezintă media aritmetică a cotațiilor practicate de primele 10 bănci din țară. În funcție de acesta, toate băncile vor decide valoarea dobânzilor variabile, așa că el are o mare influență în calculul ratelor lunare resimțite de oamenii care au credite în lei.

Aflați în plină criză sanitară, totul ar urma să fie în picaj. Însă, astăzi, indicele ROBOR la 3 luni s-a menținut la nivelul de 3,24%, după ce s-a aflat în scădere accentuată de la începutul lunii februarie. Pe 6 februarie, indicele era 3,18%, apoi a revenit la creștere începând de joi, 12 martie, când a urcat de la 2,83%, cel mai redus nivel atins din data de 31 mai 2018, înregistrat și pe 6 martie, la 2,86%. ROBOR la 6 luni a crescut vineri de la nivelul de 3,30% la 3,31%, potrivit news.ro.

Uniunea Europeană și zona euro vor fi cel mai probabil în recesiune anul acesta, din cauza epidemieie de virusul COVID-19, a avertizat Maarten Vervey, şeful departamentului economic al CE, la o conferinţă de presă.

„Este foarte probabil ca avansul economic al zonei euro şi al UE ca întreg să scadă sub zero anul acesta şi, în mod potenţial, chiar mult sub zero”, a spus oficialul.