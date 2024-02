Blocul în care locuiesc peste 20.000 de oameni. Unii cred că este ca în Infern, dar nu e deloc aşa: are piscină, restaurante şi bănci

Pare greu de imaginat, dar în acest bloc locuiesc laolaltă peste 20.000 de suflete! O clădire imensă din China a devenit virală pe internet, însă mulți au considerat că arată ca-n Iad. Lucrurile stau total diferit!

Blocul în care locuiesc peste 20.000 de oameni

Un complex de locuințe din Qianjiang Century City a uimit pe toată lumea. Blocul ‘Infernului’ găzduiește peste 20.000 de oameni și arată într-un mare fel. Din afară pare o înghesuială de nedescris, însă clădirea are toate facilitățile de care un om are nevoie în viața de zi cu zi. Clădirea are restaurante, bănci piscine sau saloane de înfrumusețare.

De fapt, blocul, situat în districtul central de afaceri din Hangzhou, este ca un mic oraș. Are o înălțime de aproximativ 206 de metri iar structura colosală are 260.000 de metri pătrați. Este considerată una dintre cele mai mari clădiri din China.

A fost hotel de lux la început

Inițial, clădirea a fost concepută ca un hotel de lux. În 2013 a fost deschis sub numele de Regent International și a fost proiectat de Alicia Loo, designerul șef al celui de-al doilea hotel de șapte stele din lume, Singapore Sands Hotel. Clădirea are 39 de etaje și ar putea să găzduiască până la 30.000 de persoane.

Se zvonește că unitatea este ocupată în principal de tineri și studenți, proprietari de afaceri mici și influenceri celebri pe social media.

Dar cât costă să locuiești în acest bloc? Prețul variază în funcție de tipul de apartament. Apartamentele mai mici fără ferestre se închiriază cu circa 200 de dolari pe lună, în vreme ce un un apartament mai mare, cu balcon, poate ajunge până la 560 de dolari.

Videoclipurile cu uriașul bloc fac senzație în ultima vreme pe TikTok, iar oamenii au fost impresionați de felul în care arată. Mulți internauți s-au întrebat cum reușesc să conviețuiască oamenii acolo.