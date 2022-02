Bloc de locuințe, spulberat de o rachetă în Kiev. Victimele au fost scoase de salvatori VIDEO

Imagini șocante din inima războiului dintre Ucraina și Rusia. O rachetă rusească a lovit din plin un bloc de 15 etaje din orașul Kiev, spulberând clădirea. Salvatorii au făcut tot posibilul pentru a-i scoate pe oameni de sub dărâmături. Câte victime sunt în total. Presa ucraineană vorbește despre atacurile rușilor.

Războiul continuă între Rusia și Ucraina. Un bloc cu 15 etaje din zona rezidențială din orașul Kiev a fost dărâmat de o rachetă rusească în dimineața zilei de sâmbătă, 26 februarie.

Imaginile cu impact emoțional au apărut pe Twitter și în presa internațională. Cei de la BBC au distribuit, pe rețelele sociale, un video șocant în care se poate vedea cum racheta spulberă clădirea înaltă, la primele ore ale dimineții.

#Ukraine Missile attack on building in #Kyiv captured in CCTV #UkraineRussia #UkraineRussiaConflict #Ukraine #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/ikqbFgeU4R

WATCH: Video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/adrd6LSfIL

— BNO News (@BNONews) February 26, 2022