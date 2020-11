Bitcoin a ajuns la cea mai mare valoare din istorie. Cât costă acum moneda

Pentru multă lume Bitcoin a devenit moneda de schimb, lăsând la o parte moneda tradițională. Bitcoin a avut un istoric de tranzacționare foarte volatil de când a fost creat pentru prima dată în 2009. Criptomoneda digitală a cunoscut o mulțime de acțiuni în viața sa destul de scurtă. Bitcoin s-a tranzacționat inițial pentru aproape nimic. Prima creștere reală a prețului a avut loc în iulie 2010, când evaluarea unui Bitcoin a trecut de la aproximativ 0,0008 dolari la 0,08 dolari pentru o singură monedă.

Bitcoin a ajuns la o valoare istorică

Pentru cei care nu sunt familiarizați, Bitcoin este prima criptomonedă bazată pe blockchain din lume. Bitcoin a fost inventat de misteriosul Satoshi Nakamoto în 2008. Ulterior a fost lansat ca software open-source la începutul anului 2009.

Prima tranzacție a avut loc între Nakamoto și un cumpărător în ianuarie 2009. Prima tranzacție din lumea reală a avut loc în 2010 când un miner de Bitcoin a cumpărat două pizza de la o pizzerie, Papa John’s din Florida, pentru 10.000 de bitcoini.

Este considerat cel mai răspândit și de succes. Lansat în 2009, prețul unui Bitcoin a rămas câțiva dolari în primii ani.

Prețul a atins un vârf de aproape 20.000 de dolari penetru o criptomonedă la sfârșitul anului 2017 și de atunci a fluctuat destul de puțin, în medie. În aprilie 2020, la Bitcoin avea o valoare de aproximativ 7.000 de dolari.

Bitcoin este tranzacționat astăzi pe o serie de burse independente necentralizate, cum ar fi Coinbase. Pot exista diferențe în prețuri între diferitele burse, ceea ce ar putea duce la oportunități de arbitraj între diferitele burse. Lipsa unui schimb centralizat face dificilă asigurarea unui preț uniform.

Ceea ce este spectaculos, este că Bitcoin a crescut cu 87% de la an la an, la peste 13.000 de dolari, vestea fiind lăudată de PayPal, spunând că utilizatorii ar putea plăti cu acesta serviciile oferite. Pe de altă parte, unul din greii de pe piețele de tranzacționări, JP Morgan a spus chiar că are un „avantaj considerabil” pe termen lung și că ar putea concura cu aurul ca monedă alternativă.

Criptomoneda a atins aproape bariera de 14.000 de dolari

La finele lunii septembrie a existat un apetit în creștere pentru bitcoin. Acest apetit a făcut ca prețul criptomonedei să crească până la nivelurile văzute ultima dată în ianuarie 2018. Miercuri, a atins aproape bariera de 14.000 de dolari, dar, în ciuda unei ușoare scăderi de atunci, a crescut de la 10.500 de dolari pe monedă la sfârșitul lunii trecute la aproximativ 13.000 de dolari astăzi, sau 10.000 de lire sterline.

Creșterea abruptă a prețului de la mijlocul lunii octombrie înseamnă că Bitcoin a crescut cu 87% în valoare la începutul acestei săptămâni, comparativ cu anul trecut, valoarea totală a monedelor de 18,5 milioane în circulație fiind acum de 243 miliarde de dolari.

Mulți investitori continuă să vadă bitcoinul pur și simplu ca un activ speculativ pentru a încerca să câștige bani. În schimb, entuziaștii cripto au fost probabil încurajați să îl folosească ca metodă de plată.

Cu toate acestea, chiar dacă entuziaștii sunt din ce în ce mai entuziasmați de viitorul bitcoin ca metodă de plată, este posibil ca o mare parte din interes să fie condusă de jucători, speculatori și cei care speră că prețul va continua să crească.