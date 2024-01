Bijuteriile de suflet pe care le are Adela Popescu. Vedetele care i-au făcut cadouri spectaculoase, a dat din casă VIDEO EXCLUSIV

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. S-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialelor de la Acasă TV, iar în prezent au o familie numeroasă, având 3 băieți. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actrița ne-a povestit despre colecția ei de brățări și inele de suflet, modelul primit în urmă cu 12 ani de la Adelina Chivu fiind piesa de rezistență. Cu aceasă ocazie, am aflat și despre rateurile pe care le-a înregistrat, de-a lungul timpului, soțul ei în ceea ce privește parfumurile, dar și bijuteriile.

Adela Popescu, despre inelul dăruit de Adelina Chivu

În vara lui 2005, Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat religios. Nunta a avut loc pe un domeniu din județul Brașov, departe de agitația orașului, într-un decor de munte. De atunci prezentatoarea TV poartă cu mândrie verigheta. “De la Radu am verigheta, noi ne-am dorit foarte tare verighetele astea clasice, simple, de aur galben”, ne-a mărturisit vedeta Pro TV.

La capitolul bijuterii speciale a inclus un inel dăruit de buna sa prietenă Adelina Chivu, două brățări primite de la mama ei, dar și piesa vintage aleasă cu mult bun gust de Dana Rogoz.

“Acesta este un inel pe care l-am primit de la Adelina Chivu acum vreo 12 ani de ziua mea și țin foarte mult la el. Îmi place foarte mult, nu s-a demodat și îl port foarte des. Acesta este un inel pe care îl am făcut de vecina mea de la Șușani, Dana Moța, și are un brand care se numește M’s Firefly, iar acesta este un inel pe care mi l-am cumpărat din Atena. Aceasta (n.r. inelul de la Adelina Chivu) este o bijuterie la care chiar țin foarte mult, pe care dacă aș pierde-o, aș plânge! Și eu nu prea mă atașez de obiecte”, a declarat, pentru Playtech Știri, Adela Popescu.

Bijuteria vintage în care păstrează părul copiilor de la fiecare tăiere de moț

Soția lui Radu Vâlcan își asortează bijuteriile în funcție de ținutele pe care le poartă, drept urmare, a lăsat acasă cele două accesorii pe care le are mai tot timpul pe mână. “Am două brățări de aur pe care acum le-am dat jos, pentru că mi-am pus acesta argintiu, pe care mi le-a adus mama din Israel și pe acelea le port aproape mereu. Și mai am un colier vintage de la Dana Rogoz care se deschide așa cu o ușiță și înăuntru am părul copiilor de la fiecare tăiere de moț”, ne-a povestit ea.

Adela Popescu: “3 ani la rând am primit derivatele acelui parfum”

De-a lungul timpului, Radu Vâlcan s-a străduit să își surprindă jumătatea cu daruri ingenioase. A apreciat intenția, întrucât obiectele nu au impresionat-o.

“A încercat o vreme să-mi cumpere bijuterii până când, la un moment dat, i-am spus: nu mai lua! Că nu le port! Așa a făcut și cu parfumurile. Mi-a cumpărat într-un an de ziua mea un parfum, i-am spus că e drăguț. Dacă era atent, își dădea seama că nu-mi place. 3 ani la rând am primit derivatele acelui parfum, că el a înțeles că îmi place foarte mult. Și eu eram: sunt pline, omule! (n.r. sticluțele de parfum). De la același brand, mici interpretări, mici diferențe. Îi plac prea mult, dar îi aduc cumva ediția asta reactualizată. Pline le am!”, a mai spus, pentru Playtech Știri, Adela Popescu. Și tot ea a precizat că escapadele romantice sau în formulă completă alături de cei 3 băieți sunt cele mai apreciate, semn că ea și partenerul său de viață au aceleași gusturi. “Dar Radu are alte calități! Pe cadouri nu este cel mai bun. Acum suntem în punctul în care călătoriile sunt cel mai frumos cadou”, a conchis actrița. În prezent, Adela se află într-o pauză de televiziune, urmând să revină la Pro TV, după cum ne-a declarat într-un alt interviu.

