Biden și Trump, luptă la sânge pentru câștigarea alegerilor din SUA. Reacția democratului după ce Trump și-a anunțat victoria înainte de aflarea rezultatelor

Bătălia pentru Casa Albă dintre republicanul Donald Trump și democratul Joe Biden avansează pe fondul alegerilor umbrite de pandemie și de polarizarea profundă. În SUA, marile stații TV prezintă rezultatele parțiale bazate pe exit-poll-uri, în urma cărora Donald Trump și-a anunțat deja victoria, creând un adevărat scandal.

Până în prezent, președintele și candidatul democratic luptă pentru voturi electorale în state precum Pennsylvania, Carolina de Nord și Georgia.

Statele Unite se confruntă cu momente de incertitudine privind așteptarea rezultatelor în statele cheie, care ar putea schimba cursul alegerilor.

Până la ora 12:31, ora centrală în Mexic, conform rezultatelor transmise de Asociația Presei, Trump acumulează 213 de voturi de la Colegiul Electoral față de 236 obținute de Biden. Chiar și așa, actual președinte este convins că va câștiga alegerile, motiv pentru care și-a anunțat deja victoria, declarându-se foarte mulțumit de prezența mare la vot, cât și de rezultatele obținute.

„Vreau să le mulțumesc americanilor pentru că au ieșit în număr mare la vot. Vreau să îi mulțumesc primei doamne, vicepreședintelui Mike Pence. Ne pregătim pentru o mare sărbătoare. Rezultatele sunt fenomenale, ne pregăteam să celebrăm votul și succesul.

Am câștigat state pe care nu ne așteptam să le câștigăm, precum Florida, Ohio, Texas. E clar că am câștigat Georgia – nu ne mai pot prinde din urmă, Carolina de Nord. Am câștigat Arizona. Cel mai important, câștigăm Pennsylvania.

Avem un avans de peste 600.000 de voturi în Pennsylvania, nu se mai poate întâmpla nimic în acest stat. Câștigăm Michigan, am spus Waw când am văzut rezultatele. Câștigăm Wisconsin – nici nu avem nevoie de toate aceste voturi (pentru a câștiga alegerile – n. red.).

Guvernatorul din Texas m-a felicitat și mi-a spus că nu a văzut nicidată așa ceva.

Când iei toate aceste state – avem atâtea voturi, la o diferență așa de mare – am spus ce se întâmplă cu alegerile?

Ceilalți știau că nu pot câștiga și vor să meargă la Curte. Am prevăzut asta. Florida a fost o victorie uriașă, Texas și Ohio la fel.

Carolina de Nord – o mare victorie. Și dintr-o dată totul s-a oprit. E o fraudă față de publicul american, e o rușine pentru SUA. Noi am câștigat alegerile”, a fost mesajul transmis de Trump, cu puțin timp în urmă.