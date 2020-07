Bianca Drăgușanu s-a operat din nou. Ce schimbare a făcut vedeta

Deși spune că este o persoană puternică, nu de puține ori au fost momentele în care Bianca Drăgușanu a dovedit contrariu. Numai dacă ne aducem aminte de aventura ”Asia Express”, din sezonul doi, de la Atena 1.

Presa de cancan a aflat, recent, că blonda a fost nevoită să ajungă pe mâna medicilor, având anumite probleme de sănătate, la începutul acestuia an, înainte de începutul crizei epidemiologice. Recent, Bianca a povestit despre intervenția medicală avută la începutul anului, după ce s-a constatat că avea o problemă medicală la sâni. Este cunoscut faptul că Bianca, în toți acești ani, a suferit mai multe operații estetice, inclusiv de mărire a bustului.

„Asta a fost prima intervenție pe care am făcut-o și ulterior, mai exact în luna februarie, am decis să schimb și să-mi refac această operație din punct de vedere medical, nu neapărat estetic, pentru că eram ok estetic. Am avut o problemă medicală și domnul doctor n-a ezitat să-mi spună: „da, trebuie să schimbăm”, a spus Bianca Drăgușanu.