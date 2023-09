Bianca Drăguşanu, părere sinceră despre Dana Budeanu şi Andreea Marin. „Nu mi-am dorit să copiez pe nimeni” EXCLUSIV

Dacă Bianca Drăgușanu detestă ceva, după cum este bine știut, sunt bărbații care nu muncesc și nu fac nimic cu viața lor, iar despre persoanele care nu agreează de niciun fel bărbații care stau ”după fusta mamei”, se numără chiar Dana Budeanu, una dintre persoanele publice pe care blonda le apreciază de-a dreptul. În continuare, în interviul oferit în exclusivitate de Playtech, vedeta a mărturisit și cum se înțeleg copiii lui Gabi Bădălău cu Sofia, dar și alte lucruri pe care nu le-ai mai auzit până acum.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt împreună de aproape trei ani, lucru știut deja de majoritatea oamenilor.

Blonda totuși nu oferă deseori informații despre viața ei personală, mai ales că, acum ”nu își mai spală rufele în public”, cum obișnuia odată.

Anii au trecut, lucrurile s-au schimbat, dar un lucru este cert, Bianca este la fel de frumoasă și ambițioasă ca întotdeauna.

Și Gabi Bădălău are doi copii pe care i-a împrietenit cu Sofia, fiica Biancăi, lucru care pare că o face foarte fericită pe vedeta noastră, iar acum sunt o familie mai mare, cu mai mulți copii, care se bucură de viața frumoasă pe care o au împreună.

Ca oricare femeie, și Bianca și-ar mai dori să aibă un copil sau să se căsătorească, însă există anumite circumstanțe în care aceste lucruri pot lua amploare.

O altă întrebare interesantă adresată vedetei a fost dacă ea ar putea alege un bărbat sărac, care să o iubească cu adevărat sau un bărbat bogat, care însă, nu ar face-o fericită. Răspunsul blondei a fost puțin tranșant, însă foarte sincer și adevărat.

„Nu aș alege pe niciunul, de ce să stau cu un sărac? Ca să îl țin eu? Dacă e sărac înseamnă că nu are capacitatea pe care mi-o doresc eu de la un bărbat. Un bărbat sărac e un bărbat prost. Dacă nu ai mai mult decât am eu, nu am ce să discut cu tine. Practic, eu vin cu o viață bună la pachet. Eu îmi ofer mie tot ce îmi doresc, asta este evident. Dacă aleg un bărbat, nu am cum să aleg un bărbat mai sărac decât mine, că nu are ce să mă învețe. Eu am nevoie de un om de la care am ce învăța, un om mai inteligent decât mine”, a răspuns diva.