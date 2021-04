Bianca Drăgușanu, desființată de fosta cea mai bună prietenă: ‘Perversă și falsă’

Ambele blonde, ambele ravisante și tot ambele foste soții ale lui Alex Bodi. Bianca Drăgușanu și Iulia Sălăgeanu au avut, pe rând, același bărbat, s-au despărțit și au legat o relație de prietenie. Nu a durat mult, deși totul părea că se îndreaptă înspre bine. Divele mergeau la cumpărături împreună, găteau, se pozau, iar fetele lor creșteau împreună. Disputa dintre ele ar fi început de la bani și vorbe spune fără rost. Cu mai multe detalii a venit chiar Iulia.

Iulia Sălăgean a intervenit în emisiunea ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars, pentru a vorbi despre relația dintre ea și Bianca Drăgușanu. Femeia a mărturisit că cearta a pornit în urma unei trădări, apoi a rupt orice legătură cu vedeta. Iulia a mărturisit că Bianca nu a mai contactat-o, dar așteaptă să facă acest lucru, pentru a lămuri situația.

„Eu chiar o rog să vorbească cu mine și să spună ce o deranjează. Ea are niște reacții prostești a unor filme pe care și le produce singură în cap. E foarte simplu să mă sune, eu nu sunt genul de om care să am orgoliu mai mare decât mine, așa cum e ea. Ea a fost prinsă cu mâța-n sac când am avut cearta aceea, dacă nu era adevărat ea putea să vorbească să-mi spună”, a povestit Iulia Sălăgean.