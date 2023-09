Bianca Drăgușanu a participat la o emisiune TV, unde i-a oripilat pe mulți dintre români. Nemaijucând rolul de victimă, vedeta încearcă să devină stăpâna propriei vieți, fapt care o face să fie detestată de tot mai multă lume. Bianca Drăgușanu, derapaj la Antena Stars. I-a răspuns aproape țipând unui jurnalist: „Dacă mă plătești”.

Bianca Drăgușanu a fost enervată de un jurnalist după ce a întrebat-o de relația de aproape 3 ani cu Gabi Bădălău, cu care a participat recent la nunta Mariei Constantin.

”Te-am văzut la nunta Mariei Constantin, au trecut trei ani, nu?”, a spus reporterul, iar răspunsul Biancăi Drăgușanu a fost: ”Depinde ce vrei să întrebi, trei ani de când nu mă mai vopsesc”.

Reporterul a plusat și i-a spus direct că întreabă despre relația cu Gabi Bădălu, moment în care Bianca Drăgusanu a izbucnit. Frumoasa blondă a spus că nu mai vorbește despre viața personală, decât contracost.

Vedeta a recunoscut că este în atenția publicului, că este urmărită de paparazzi, dar că nu mai spune nimic gratis.

„Să nu punem problema chiar așa (n.red. problema banilor)…dacă ești discret, e altceva. M-am plictisit să mă justific despre viața mea personală, e fix problema mea, nu îmi mai spăl rufele la televizor, am trecut de perioada aia. Nu mai am energie să fac asta, mai lăsăm și pe alții ca să își facă talentul. Eu nu reacționez dur, ci corect, când mi se face o nedreptate e normal să am reacție, că sunt om deși ar trebui să fiu mai pasivă, indiferentă. Tu nu reacționezi dacă vine cineva și îți spune că ești chel de la jumătatea capului? Nu te superi? Nu te contrazici?”, a mai spus Bianca Drăgușanu.