Bianca Drăgușanu, convorbire incredibilă cu Daria Rodionova. Ce au discutat, imediat după ce Bianca a făcut-o prostituată pe rusoaică

Controversele din triunghiul amoros se prelungesc cu un dialog, la ceas de seară, între Bianca Drăgușanu și Daria Radionova. Cele două femei din palmaresul lui Alex Bodi și-au reglat conturile.

Bianca Drăgușanu a publicat imagini cu Daria Radionova, în descierea cărora a caracterizat-o drept ”prostituată”. Mai exact, în urmă cu o zi, vedeta TV a publicat pe InstaStory imagini în care apărea rusoaica și vag și Alex Bodi, semn că fotografiile erau făcute împreună. La scurt timp, diva i-a adus cuvinte calomnioase femeii pe rețelele de socializare, adăugând și un porcușor în dreptul mesajului.

Seara a fost, pare-se, un sfetnic bun. Cele două au decis să comunice pentru a remedia problema. Dialogul a adus numai bine, iar Bianca a șters acele poze.

Contactată de SpyNews, Daria și-a spus punctul de vedere despre relația dintre Bianca și Bodi, dar și despre gestul blondinei de pe internet.

„Așa cum am mai spus, îmi pare rău pentru această femeie. Nu am nimic nici cu ea și nici cu Alex, astfel că ea nu are de ce să fie geloasă. Chiar nu îmi pasă, nu am nicio reacție, le-am spus doar să mă lase-n pace pentru că nu am nimic cu niciunul dintre ei. Chiar nu înțeleg ce are ea, din nou, împotriva mea. Eu nu sunt cu Alex și nici nu vreau să fiu cu el. Nu înțeleg ce dracu vor ei de la mine.

Eu nu știu nimic. Noi două am vorbit o oră și am clarificat totul. Eu nu am nimic cu acest bărbat, de fapt, chiar mă bucur pentru ei doi că s-au reîmpăcat, iar eu pot acum să stau departe de această mizerie. Ba chiar, noi două am încheiat conversația într-o notă bună și, în plus, o aștept la Londra pentru a bea o cafea împreună”, a declarat rusoaica pentru sursa menționată.