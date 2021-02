Beneficiile ascunse ale uleiului din sâmburi de struguri. Toți românii ar trebui să îl consume

Uleiul din sâmburi de struguri este considerat de mulți medici un superaliment. El este un produs secundar al procesului de preparare a vinului, fiind extras în urma presării strugurilor. Acest ulei este un bun inflamator, antimicrobian și antioxidant.

Beneficiile uleiului din sâmburi de struguri

Datorită proprietăților antimicrobiene dovedite ale uleiului din sâmburi de struguri, unii oameni îl folosesc pentru a trata acneea. Chiar dacă nu sunt multe cercetări cu privire la modul în care acționează, atacând bateriile, el intră adânc în pori și ajută la a avea un ten mai curat în cazul persoanelor care se luptă cu coșurile. Uleiul de sâmburi de struguri a fost testat împreună cu o serie de alte ingrediente pe bază de plante care pretind că îmbunătățesc elasticitatea și calitatea pielii în general. Cercetările au arătat că la nivelul pielii s-au observat îmbunătățiri vizibile.

Mai mult, el ajută ca vitaminele E și C să fie mai eficiente în tratamentele pentru piele. Dacă este folosit în mod constant, el poate uniformiza culoarea pielii fiindcă are în compoziție un ingredient antioxidant numit proantocianidină. Administrarea pe care orală a acestuia îmbunătățește simptomele melasmei, o hiperpigmentare a pielii.

Mierea cu extract din sâmburi de struguri

„Noi am gândit acest amestec deoarece acest produs în sine, acest extract din pielițe și sâmburi de struguri roșii, cu un bogat conținut în polifenoli, are un gust neplăcut, greu digerabil pentru stomac. Atunci, noi am dorit să venim cu o variantă mult mai ușoară pentru stomac, mult mai ușoară de asimilat și organismul să nu resimtă atât de tare aciditatea și taninul care sutn aferente tractului din sâmburi și semințe de struguri.

De asemenea, este foarte important că mierea este considerată singurul dulce natural pentru care organismul nu trebuie să consume energie și glucidele respective merg direct în sistemul nostru sanguin, dar atunci când venim împreună cu acest amestec, ajutăm tot ce înseamnă afecțiiuni cardiovasculare și împiedicăm depunerea colesterolului pe vasele de sânge și este binecunoscut că cel mai bun produs de anti-îmbătrânire cunoscut la nivel național”, a declarat Alina Ochiș-Mateș pentru Radio România București FM, în cadrul rubricii ”Doza de sănătate”.