BEC a anunțat cifrele finale pentru prezidențiale: câți români au votat la secțiile din țară

Duminică, la ora 21:00, s-a încheiat votul la secțiile deschise în țară. BEC a anunțat prezența finală și ierarhia pe județe.

Biroul Electoral Central a publicat pe site-ul propriu cifrele oficiale de la primul tur al alegerilor prezidențiale. În total, la secțiile deschise pe teritoriul României au votat 8.683.688 de români.

În termeni procentuali, înseamnă că prezența pe teritoriul României a fost de 47,66%.

Duminică, la ora 21:00, s-au anunțat primele exit poll-uri, adică sondajele realizate la ieșirea de la urne de cele trei institute acreditate să prezinte astfel de cifre. E vorba de IRES, CURS și Avangarde. Primele date au fost prezentate la ora 21:00, adică ora la care se închid secțiile de votare din România.

Primele rezultate arată că președintele Klaus Iohannis merge în turul al doilea. Lupta este extrem de strânsă între Dăncilă și Barna, aflați la câteva procente unul de altul.

Aceste rezultate NU iau în calcul voturile din diaspora.

Exit-poll IRES:

Exit-poll CURS – Avangarde:

Președintele Klaus Iohannis:

A fost un vot împotriva PSD i acest lucru ptr România înseamnă unpas enorm înainte. Rezultatele oficiale vor veni mâine, însă datele de Exit-Poll arată deja că milioane de români din țară și diaspora au votat pentru o Românie normală și pentru procesul de schimbare în bine. Am crezut mereu în români și în implicarea lor. Este o mare victorie pentru democrația din România.Le mulțumesc liberalilor și tuturor votanților de dreapta și celor care nu susțin un partid anume, dar își doresc o Românie normală. Lupta noastră comună nu ține de o etichetă de partid, este pentru îndepărtarea totală a PSD de la putere, pentru ca PSD să nu mai țină România captivă în trecut.Dacă nu ne-am fi opus, PSD ar fi reușit să destructureze tot ce s-a construit în România în acești ani. Dacă i-am fi lăsat să își continue planul și proiectele, astăzi România s-ar fi întors în anii 90, poate mai rău, nici nu am fi avut alegeri, fiincă asta vrea PSD dacă nu e oprit și noi i-am oprit. Noi, împreună cu românii Klaus Iohannis

Viorica Dăncilă, candidata PSD:

Așa este democrația, fiecare partidpolitic trebuie să-și spună punctul de vedere. Lupta noastră va fi pentru echilibru, pentru români și pentru România. Sperăm ca votul dat astăzi să fie un vot care se va multiplica în turul următor, un vot care să fie dat, așa cum am spus, cu inima. Mulțumim mult! Nu am plâns absolut deloc, poate bărbații, că și bărbații plâng câteodată, am ținut legătura în permanență cu colegii din teritoriu, n-a fost nici măcar un moment în care să plângem. Nu-mi este teamă că diaspora va răsturna acest vot electoral, mă bucur că s-a votat masiv în diaspora, că s-a votat în condiții decente, acest lucru se datorează Guvernului Dăncilă, care a susținut votul de trei zile, votul prin corespondență. Sunt mulțumită, având în vedere că au fost 14 candidați, sunt mulțumită că a fost o implicare foarte mare, suntem în turul 2 cu toate criticile și cu toată campania împotriva PSD

