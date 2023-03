BBC, decizie de ultimă oră în privința lui Gary Lineker. Ce se întâmplă cu fostul internațional care a comparat politica guvernului de la Londra cu deciziile din Germania nazistă

Postul public britanic de televiziune BBC a anunțat că fostul internațional Gary Lineker revine pe micile ecrane. Cel mai important prezentator al grupului a fost suspendat câteva zile, după ce a criticat pe Twitter politica guvernului și a comparat-o cu ce se întâmpla în Germania nazistă.

Postul public britanic de televiziune BBC face un pas în spate în scandalul iscat de suspendarea lui Gary Lineker. Cei care conduc trustul au anunțat că fostul internațional se va întoarce la pupitrul emisiunii de mare succes „Match Of The Day” (meciul zilei) încă de la finalul acestei săptămâni, după programul obișnuit. „Gary este un element important pentru BBC şi ştiu cât de mult contează BBC pentru el. Şi mă bucur că va prezenta emisiunea noastră din weekendul viitor”, a declarat directorul general al BBC, Tim Davie, într-un comunicat dat publicităţii.

Gary Lineker and BBC management have reached a deal to get the presenter back on air.

BBC director general Tim Davie and Lineker have both released statements. pic.twitter.com/m2LfiXgIDj

— BBC Sport (@BBCSport) March 13, 2023