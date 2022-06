Băutura pe care o consumă Smiley în fiecare dimineață. Are același obicei imediat după ce se trezește

Smiley este unul dintre artiștii momentului care se bucură de foarte mult succes în România. Are priză la publicul meloman cu piesele sale de dragoste și se bucură de o comunitate impresionantă de fani în mediul online, pe care o ține la curent cu ultimele noutăți din viața personală. De curând, cântărețul a dezvăluit care este primul lucru pe care îl face după ce se trezește.

Ce bea Smiley pe stomacul gol, în fiecare dimineață

Andrei Tiberiu Maria, după numele din buletin, este unul dintre cei mai iubiți soliști din țara noastră. Toată vara, artistul are agenda plină de concerte și evenimente private, așa că trebuie să se mențină în formă. Vedeta este foarte atentă la ce consumă și are un ritual zilnic. Pentru eliminarea toxinelor din corp care se acumulează peste noapte, Smiley are un truc foarte simplu. Secretul tocmai l-a dezvăluit fanilor.

Truc foarte simplu

Foarte multă lume respectă mici reguli alimentare, la primele ore ale dimineții. Unii preferă să bea apă calduță pe stomacul gol, în timp ce alții optează pentru apă cu lămâie. Ei bine, și Smiley are o băutură preferată. Prezentatorul TV consumă asta imediat după ce se trezește. Trucul său este cât se poate de simplu, dar eficient. Trebuie băută pe stomacul gol.

Este „sănătate pură”

Indiferent de ora la care se trezește, primul lucru pe care îl face iubitul Ginei Pistol este să bea un pahar mare cu apă. Ritualul purifică organismul și elimină toxinele.

„Bună dimineața. Da, pentru mine e dimineață la ora asta. (…) În fiecare zi, indiferent la ora care mă trezesc, primul lucru pe care-l fac este să beau un pahar cu apă. Sănătate pură. (….)”, a mărturisit Smiley.

De ce să bei un pahar cu apă după ce te-ai trezit

Consumul de apă imediat după trezire este foarte indicat, deoarece ajută la rehidratarea corpului și la lubrifierea articulațiilor. De asemenea, studiile sugerează că apa taie senzația de foame și crește sentimentul de plinătate. H2O elimină toxinele din organism și îmbunătățește calitatea pielii. Este bine știut că deshidratarea cauzează riduri premature. Bea zilnic un pahar cu apă pe stomacul gol, pentru a experimenta aceste beneficii.