Bătaie, la o înmormântare din Moldova. Preotul s-a încăierat cu rudele răposatului

Imagini șocante cu un preot care bate un bărbat la o masă de pomenire. Părintele a fost chemat pentru a sfinții bucatele și pentru a fi alături de familia care voia să respecte întocmai rânduiala creștină.

Scene de domeniul fantasticului! Un preot, cel care ar trebui să fie cuprins de bunătate, credință, răbdare și calmitate nu a calculat prea bine paharele și s-a luat la bătaie cu un bărbat aflat la o masă de pomenire, a notat publika.md. Părintele se pare că ar fi fost nemulțumit de faptul că rudele decedatului nu l-au ales pe el să oficieze slujba.

Acesta și-a făcut curaj cu ceva alcool la bord și s-a dus să-i ofere o mustrare familiei decedatului pentru că „l-a scos din context”. Toți cei prezenți au rămas înmărmuriți de felul în care a procedat cel care ar trebui să-i învețe pe toți să fie buni unii cu ceilalți. Pe fundalul imaginilor video se aud enoriașii care spun să-l filmeze în continuare.

Un preot a fost surprins cum a luat la pumni un bărbat. Imaginile video au fost publicate azi pe o rețea socială. Potrivit postării preotul s-ar fi aflat în stare de ebrietate. Totul ar fi avut loc într-un sat din Drochia, la data de 20 iulie. Rudele celui răposat ar fi chemat la înmormântare un părinte din satul vecin, ceea ce l-a înfuriat pe preotul „bătăuș".

„Răposatul a cerut să nu-l cheme pe acest preot!”

Alții, pe de altă parte, au sărit în apărarea omului atacat fără nicio vină de preot. Victimele au depus deja plângere la poliție și au anunțat și au susținut că vor urma să înștiințeze și Mitropolia Moldovei de evenimentul petrecut. „Răposatul a cerut să nu-l cheme pe acest preot!”

„La înmormântarea unui bărbat rudele nu l-au chemat pe părintele Ion Zicu deoarece acesta anterior a fost implicat în scandaluri şi ar fi fost văzut de mai multe ori în stare de ebrietate. Răposatul, înainte de moarte, a cerut să nu-l cheme pe acest preot”, a povestit primarul satului, Fiodor Maranceac, pentru știripesurse.ro. „Preotul are vreo 60 de ani, nu are familie şi nu sunt sigur că are acte, care i-ar permite să slujească, cel puţin până acum nimeni nu a văzut aceste documente„, a mai povestit primarul.