Barmanul care păcălește restricțiile pandemiei. Ce metodă are pentru a ține barul deschis noaptea

În ciuda încercărilor disperate ale autorităţilor de a opri răspândirea temutului virus chinez, iată că există persoane care încearcă să păcălească restricţiile pandemiei de coronavirus. Un barman a găsit metoda perfectă pentru a ţine barul deschis toata noaptea.

Povestea lui Aldo Manoieri, un proprietar al unei cafenele din Catanzaro Lido, sudul Italiei, face înconjurul lumii. Italianul reuşeşte să păcălească restricţiile impuse de autorităţi cu privire la închiderea barurilor. Mai exact, acesta pune lacătul pe uşă la ora 12:00 în fiecare noapte, dar redeschide localul după 15 minute. Conform barmanului, în legislaţie nu sunt prevăzute orele de deschidere.

”Președintele Conte și super-miniștrii săi absolvenți nu s-au gândit că, pe lângă ora de închidere, există și o oră pentru redeschidere. Am închis în mod regulat la miezul nopții și am arătat acest lucru Poliției care patrula pentru a verifica respectarea regulilor. Dar informațiile despre momentul în care se poate redeschide un local nu sunt incluse in setul de măsuri”, a spus Aldo Manoieri.