Bărbatul care locuiește de 40 de ani izolat, fără electricitate sau apă curentă. De ce a ales acest drum VIDEO

Deși nu este un lucru conștient, de multe ori ne-am dorit să trăim departe de lumea dezlănțuită. Se pare că acest lucru s-a întâmplat cu Ken Smith. Timp de aproape 40 de ani, Ken Smith a evitat viața convențională și a trăit fără electricitate sau apă curentă. Omul și-a construit o cabană din bușteni pe malul unui lac izolat din Highlands, în Scoția.

În urmă cu mai bine de 40 de ani, Ken Smith a început să călătorească și a devenit interesat de ideea de sălbăticie. În Yukon, teritoriul canadian care se învecinează cu Alaska, s-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă ar ieși de pe autostradă și „ar merge în nicăieri”. Așa că asta a făcut, spunând că în cele din urmă a parcurs aproximativ 35.000 de km înainte de a se întoarce acasă.

În timp ce Ken Smith era plecat, părinții lui au murit, iar el nu a aflat până nu s-a întors acasă. Ken a străbătut pe jos toată lungimea Marii Britanii și se afla la Rannoch, în Highlands, când s-a gândit brusc la părinții săi și a început să plângă.

Sute și sute și sute de kilometri de neant. M-am uitat peste lac și am văzut această pădure.”, povestește Ken Smit.

„Am plâns tot drumul în timp ce mergeam. M-am gândit unde este cel mai izolat loc din Marea Britanie? M-am plimbat și am urmărit fiecare golf și unde nu era construită nicio casă.

A știut că a găsit locul în care voia să rămână. Ken Smith spune că acela a fost momentul în care a încetat să mai plângă și a pus capăt rătăcirii sale constante.

S-a apucat să construiască o cabană din bușteni, după ce mai întâi a experimentat folosind bețe mici. Patru decenii mai târziu, cabana are un foc de lemne, dar nu are electricitate, gaz sau apă curentă, și cu siguranță nici semnal de telefonie mobilă.

Lemnul de foc trebuie tăiat în pădure și transportat până la adăpostul izolat. A reușit să-și facă și o mică fermă, unde cultivă legume și caută fructe de pădure, dar principala sa sursă de hrană provine din lac.

În februarie 2019, pericolele existenței izolate a lui Ken Smith au fost aduse în prim-plan când acesta a suferit un atac cerebral în timp ce se afla afară, în zăpadă. El a folosit o baliză de localizare personală GPS, pe care o primise cu câteva zile înainte, pentru a declanșa un SOS, care a fost trimis automat la un centru de intervenție din Houston, Texas.

Acesta a anunțat paza de coastă din Marea Britanie, iar Ken Smith a fost transportat pe calea aerului la spitalul din Fort William, unde și-a petrecut șapte săptămâni de recuperare. Personalul a făcut tot ce a putut pentru a se asigura că poate reveni la o viață independentă.

Medicii au încercat să îl convingă să se mute înapoi în civilizație, unde ar avea un apartament și îngrijitori. Dar Ken Smith voia doar să se întoarcă la cabana sa. Cu toate acestea, sechelele rămase după accidentul vascular cerebral și pierderea memoriei au făcut ca temerarul Ken Smith să fie nevoit să accepte mai mult ajutor decât până atunci.

Șeful de la stână, care are grijă de pădurea în care locuiește Ken, i-a adus mâncare la fiecare două săptămâni, pe care o plătește din pensia sa. „În aceste zile, oamenii au fost foarte buni cu mine”, spune bătrânul, iar la un an de la prima sa salvare, Ken Smith a trebuit să fie transportat din nou cu avionul după ce a fost rănit când o grămadă de bușteni s-a prăbușit peste el. Dar spune că nu este îngrijorat de viitorul său.

„Nu am fost puși pe pământ pentru totdeauna. Mă voi opri aici până când îmi vor veni ultimele zile, cu siguranță. Am avut o mulțime de incidente, dar se pare că am supraviețuit tuturor.

Cu siguranță mă voi îmbolnăvi din nou cândva. O să mi se întâmple ceva care mă va lua într-o zi, așa cum se întâmplă cu toată lumea. Dar sper că voi ajunge la 102 ani.”, mai spune Ken Smith, conform BBC.