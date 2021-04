Banii pentru hrana bolnavilor cu covid-19, mult prea puțini. Beatrice Mahler face dezvăluiri de ultimă oră

Un bolnav de COVID-19 are alocat pentru cele trei mese 10 lei pe zi, adică 2 euro. Un pacient cu diabet are 15 lei, iar un bolnav cu tuberculoză 16 lei pe zi. Cei care se ocupă de alimentație încearcă să cuprindă în hrana pacienților cât mai multe nevoi, dar pentru a avea o sursă proteică importantă este necesară o sumă mai mare de 10 lei, spun unii specialiști. Medicul Beatrice Mahler este de aceeași părere.

Beatrice Mahler: Guvernul alocă prea puțini bani pentru hrana bolnavilor de COVID-19

Managerul Institutului ”Marius Nasta” Beatrice Mahler a afirmat, într-o postare pe contul de Facebook, că un pacient bolnav de COVID-19 are alocat pentru cele 3 mese 10 lei pe zi. Costul este puțin mai mare pentru cei care au diabet zaharat sau tuberculoză. Medicul susține că suma este insuficientă, ba chiar mult sub nevoia reală a unui pacient.

Mahler precizează că unitatea medicală pe care o conduce are bucătărie proprie, cu personal propriu, o infrastructură modernizată și astfel banii alocați sunt cheltuiți mai eficient.

„Mult sub nevoia reală”

„Am văzut în spaţiul public diverse discuţii despre câţi bani sunt alocaţi pentru alocaţia de hrană a fiecarui bolnav. Consider că şi la noi la Institutul Marius Nasta, costurile celor trei mese zilnice sunt din păcate extrem de reduse conform alocării bugetare (HG 851/2018), adică a banilor pe care noi ca spital îi primim pentru a asigura mâncarea pacienţilor. Un pacient bolnav de COVID are alocat astăzi pentru cele 3 mese, fix 10 lei/zi regim comun, 15 lei/zi pentru pacientul care are şi diabet zaharat sau 16 lei/zi pentru pacientul cu tuberculoză.

Deşi la Marius Nasta suntem la limita superioară de calcul a hranei alocate zilnic, DA, din păcate alocaţia pentru hrana zilnică, din perspectiva mea este insuficientă, mult sub nevoia reală a unui pacient bolnav de COVID şi nu numai! Trebuiesc găsite soluţii astfel ca spitalele să primescă mai mulţi bani pentru hrana pacienţilor, iar noi în spitale tot timpul să avem în vedere ca atât calitatea, cât şi cantitatea să fie în acord nevoia pacientului”, notează specialistul.

Bani pentru hrana bolnavilor

Guvernul a anunțat în 2016 că va suplimenta alocația pentru hrana bolnavilor, care nu mai fusese modificată din anul 2008. Sumele au rămas la fel ca acum patru ani și variază între 10 și 19 lei pe zi. În cei opt ani în care această alocație nu a mai fost modificată, prețurile la unele alimente s-au majorat semnificativ, în unele cazuri chiar cu sută la sută.