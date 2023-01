Bancul zilei. Un bărbat merge la biserică și ajunge la spovedit

Românii adoră să spună bancuri chiar dacă uneori aleg momentele nepotrivite pentru ele. Cu toate astea, astfel de glume scurte sunt favoritele tuturor în momentele mai puțin animate de la anumite petreceri sau întâlniri cu rudele. Iată ce a spus un tânăr când a venit să se spovedească. Preotul a rămas surprins de confesiunile sale. ,,Haide, fiule, ușurează-ți sufletul’‘, i-a spus omul Domnului. Ce s-a întâmplat mai apoi?

Bancul zilei: un bărbat ajunge la spovedit

Majoritatea cetățenilor de la noi din țară se spune că au un altfel de umor. Majoritatea românilor adoră bancurile chiar dacă sunt spuse în momente mai puțin potrivite.

Cu toate astea, astfel de glume scurte pot aduce zâmbetul pe buze celor mai mulți de la o masă indiferent dacă este vorba despre o întâlnire importantă unde vrei să ,spargi’ atmosfera sau o întâlnire cu rudele cu care nu te înțelegi prea bine, dar vrei totuși să lași o impresie bună.

Bancul de astăzi îl are îl prim-plan pe un tânăr care dorește să se spovedească. Cel din urmă îi mărturisește preotului că are o problemă de comportament și câteva obiceiuri ciudate observate cu ajutorul unor episoade la rând.

Un tânăr intră în biserică:

– Părinte, vreau să mă spovedesc.

– Haide, fiule, ușurează-ți sufletul!

– Săptămâna asta, am ajutat o prietenă să monteze un dulap. L-am montat, a început să plouă și ea îmi spune: „Ei, unde să te pornești pe ploaia asta, rămâi!” Am rămas și am făcut dragoste. Câteva zile în urmă, am ajutat-o pe nevasta prietenului meu să lipească tapet. L-am lipit și a început să plouă.

Ea îmi spune: „Ei, unde să ieși pe ploaia asta, așteaptă!”… si am făcut dragoste. Dar ieri, îmi ajutam prietenul în garaj să-și repare mașina. Am reparat-o și a început să plouă. El îmi spune: „Unde să pleci prin ploaie, rămâi să bem!” Ne-am îmbătat și am făcut dragoste și cu el. Ce să fac, părinte?

– Pleacă repede de-aici, până nu începe să plouă!

Alt banc: preotul și apartamentul

Un bărbat se mută într-un loc nou și își dorește ca preotul să vină să îi sfințească locuința. Acesta rămâne uimit de ceea ce îi spune omul Domnului.

– Părinte, m-am mutat. Vii să îmi sfințești și mie apartamentul?

– E bloc vechi sau bloc nou?

– Ce contează?

– Contează. La bloc vechi, e suficient un Tatăl Nostru. Însă la astea noi, având în vedere cum s-au dat avizele de construcție, trebuie făcută o slujbă serioasă, cu sobor.