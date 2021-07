Băiatul lui Radu Mazăre are mari şanse să ajungă milionar. Ce afaceri de succes are Răducu

Radu Mazăre a dispărut de ceva vreme din peisajul politic românesc. Omul de afaceri a primit recent o veste proastă din partea magistraților Curții de Apel București, contestația lui fiind respinsă.

Băiatul lui Radu Mazăre are mari şanse să ajungă milionar

Judecătorii au decis să respingă cererea lui Radu Mazăre, prin care aceste dorea anularea mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea. Fostul edil a cerut repunerea în situația anterioară, adică transferul pe teritoriul Republicii Madagascar.

Fiul lui Radu Mazăre, Răducu, are 27 de ani și și are mai multe afaceri. El este antreprenor și are două afaceri. În plus, nu e interesat deloc de politică, în ciuda carierei tatălui său.

„Sunt un tânăr aspirant care dorește să învețe cât mai mult de la viață și să facă cât mai multe acțiuni ca antreprenor, atingând cât mai multe domenii, un pasionat al muzicii, al călătoriilor și un pasionat de oameni, dar nu mă interesează politica. În momentul de față sunt implicat în două proiecte: o agenție de marketing digital, pe care am început-o cu un prieten, am început cu un magazin online și acum atingem zona de tehnologie și HORECA. Iar cel de-al doilea este un sistem de criptomonede. Mă consider pe picioarele mele sută la sută, doar la urgențe apelez la familie. Am învățat să fiu modest, am reușit să cunosc valoarea banului”, a spus Radu Mazăre jr în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”.

Raducu Mazăre are noroc în dragoste

Răducu o duce bine și pe plan sentimental. El are o iubită cu care s-a cunoscut într-o vacanță în Egipt. Fiul lui Mazăre spune că atât el, cât și iubita lui, sunt concentrați pe dezvoltarea pe plan profesional.

„Am o iubită, e din București. Ne-am cunoscut într-o vacanță. Eu m-am dus în Egipt, acolo erau mai multe grupuri de români și acolo ne-am împrietenit. Deocamdată suntem axați pe dezvoltarea pe plan profesional”, a mai adăugat fiul lui Radu Mazăre în aceeași emisiune.

Își câștigă singur banii de la 16 ani

Răducu Mazăre a studiat la Londra și vorbește cinci limbe străine. În plus, a început să își câștige proprii bani încă de la 16 ani.