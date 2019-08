Bacalaureat 2019 toamnă. Ce subiecte au picat la fizică. Vezi PDF

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat din acest an le-a adus, luni – 26 august, în fața candidaților proba la alegere a profilului. Elevii au fost nevoiți să aleagă între mai multe discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie. În acest articol, ne vom concentra pe cele de la Fizică. Astfel, cei care nu au reușit să ia examenul în vară, și-au încercat din nou norocul în această sesiune, verificând astfel dacă între timp au reușit să acumuleze cunoștințele necesare promovării.

Ce subiecte au picat la fizică la Bacalaureat 2019 sesiunea din toamnă

Absolvenţii clasei a XII-a, care nu au promovat examenul de Bacalaureat în vară, au revenit la examen în cea de-a doua sesiune. Luni aceștia au fost nevoiți să susțină proba la alegere a profilului, proba Ed).

Luni, 26 august, absolvenții claselor a XII-a care s-au înscris la examenul de Bacalaureat au susținut ultima probă scrisă a profilului la alegere. Fiecare elev a putut opta, la fel ca în anii precedenți, să susțină examenul la disciplina pe care ei cred că o stăpânesc cel mai bine sau îi pasionează. Deși sunt rare cazurile, există și elevi de la profilul Real care au optat pentru a da proba la Fizică. La fel ca restul probelor scrise, și cele la Fizică sunt structurate în trei capitole majore, fiecare fiind împărțit în mai multe cerințe. Vezi aici ce subiecte au picat la Ficică, Bacalaureat 2019, toamnă.

Conform datelor transmise de Ministerul Educației, 43.500 de candidaţi sunt așteptați să participe la probele celei de-a doua sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2019. Potrivit datelor centralizate, din totalul celor înscrişi, peste 28.700 de candidaţi provin din promoţia 2018-2019, iar peste 14.800 de candidaţi sunt din promoţiile anterioare ale examenului de Bacalaureat.

Cum se desfășoară probele scrise

Toate probele scrise încep la ora 9:00 sau, cel puțin, atunci sunt trimise subiectele către toate unitățile de învățământ liceal din țară. Examenul începe în momentul în care toți elevii au primit subiectele în format tipărit.

Accesul în sălile de examinare se face doar cu buletinul, iar elevii nu trebuie să aibă asupra lor alte subiecte în afară de instrumentele de scris. Orice alte obiect, precum ghiozdan, geantă, telefon etc. sunt interzise. Dacă ești prins de supraveghetori cu ele la tine, te scot din examen, îți notează lucrarea ca fraudă, chiar dacă ai încercat sau nu să copiezi. În plus, nu vei mai avea voie să susții BAC-ul nici măcar la următoarele două sesiuni. Pierzi un an de școală.