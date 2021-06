Bac 2021. Gratuitate majoră pentru elevii care iau nota 10 la acest examen

Pentru că mai este foarte puțin până la începerea Bacalaureatului 2021, elevii de clasa a XII-a sunt încurajați să obțină nota 10 pe linie! Această încurajare reprezintă inițiativa unor persoane care își doresc să-i motiveze și să-i recompenseze pe viitorii absolvenți de liceu cu gratuite la distracție și voie bună. Singurul lucru pe care trebuie să facă este să obțină nota 10 la toate probele, iar distracția din timpul verii este garantată!

După un școlar extrem de greu și provocator a venit momentul mai puțin așteptat de elevii din clase terminale. Pentru ca tensiunea unui examen extrem de important să aibă un impact mai mic asupra elevilor, organizatorii festivalurilor Untold și Neversea s-au gândit să continue și în acest an campania „BAC de 10”, începută acum șapte ani, astfel că absolvenții de liceu care obțin nota 10 vor avea acces gratuit la ambele festivaluri.

Pentru că încurajările vin pentru toți tinerii absolvenți, organizatorii nu i-au uitat nici pe cei care promovează cu brio examenul de Bacalaureat, chiar dacă nu au avut 10 pe linie. Pentru aceștia sunt pregătite vouchere valorice care vor putea fi foosite pentru achiziționarea abonamentelor la Neversea (20 euro) și Untold (10 euro).

,,După vestea foarte bună că în acest an vom organiza festivalul UNTOLD, astăzi vine și vestea bună că lansăm această campanie care are deja o tradiție și care ambiționează în fiecare an sute de mii de tineri într-un moment foarte important din viețile lor.”, a declarat Edy Chereji, directorul de comunicare Untold și Neversea.