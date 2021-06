BAC 2021. Cum se calculează corect media la bacalaureat, de fapt

Anul acesta elevii claselor a XII-a și a XIII-a se pregătesc de BAC 2021. Față de anul trecut, când examenele s-au dat în condiții extreme, anul acesta lucrurile parcă sunt mai relaxate. Procentul elevilor înscriși la BAC 2021 este mult mai mic decât anul trecut, sau acum doi ani.

BAC 2021. Câți elevi vor da examenul anul acesta

Anul 2021 pare unul mai relaxat dacă ne uităm la noile reguli rpvind examenul maturității elevilor de clasa a XII-a și a XIII-a. Cu toate astea, conform datelor de la Ministerul Educației, numărul elevilor înscriși la BAC 2021 este mult mai mic față de 2020, de exemplu.

Din numărutl total de elevi, și anume 173.000 de elevi în clasele a XII-a şi a XIII-a, anul acesta s-au încsirs la BAC 2021 doar 114.000 de elevi. Procentul de 66% din totalul elevilor este mult mai mic, în raport cu cei înscriși anul trecut. Ministrul Sorin Cîmpeanu a justificat aceste cifre, punându-le pe seama pandemiei și a crizei ce a urmat după declanșarea acesteia.

”Amplificarea acestor diferenţe a generat, pe de o parte, renunţarea la şcoală. Vedem, din păcate, şi în numărul celor înscrişi pentru examenul de bacalaureat, care sunt doar 114.000 din promoţia curentă, formată din 173.000 de elevi de clasa a XII-a şi a XIII-a. Sunt în procent de 66% înscrişi la examenul de bacalaureat din promoţia curentă – 152.000 clasa a XII-a şi 21.000 elevi de clasa a XIII-a. Este un procent mai mic decât în anii anterior, procentul celor înscrişi la Bacalaureat.”, a arătat ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu.

Media la BAC și metoda de calcul

Elevii claselor a XII-a și a XIII-a vor începe examenele la BAC 2021 de pe data de 28 iunie. Primul examen va fi la Limba și Literatura Română, urmat pe 29 iunie de cel la proba obligatorie a profilului. Pe data de 30 iunie elevii vor susține examenul proba la alegere a profilului şi specializării şi pe 1 iulie cea de Limba şi literatura maternă. Toate notele obținute la examenele pentru BAC 2021, construiesc media finală a candidatului. Metoda de calcul a mediei generale pentru BAC 2021, se face după următoarea formulă: (a+b+c):3.

Unde a înseamnă nota la Limba Română, b reprezintă nota obținută la matematică și c reprezintă nota la chimie. Astfel că avem, să zicem, nota 8 la primul examen, 7 la al doilea și 5 la examenul la chimie. Formula de calcul ar fi reprezentată așa: (8+7+5):3 = 6.66. În cazul în care rezultatul mediei are zecimala sub forma de 6.99, cei care fac mediile sunt obligați să rotunjeazscă nota, astfel acordând candidatului nota 7.