Avionul de lux cu care Klaus Iohannis a zburat la New York pentru adunarea generală ONU. Ce condiţii au pasagerii în aeronavă

În perioada 19-26 septembrie are loc la New York unul din cele mai importante summit-uri ale acestui an. Șefii de stat, membre ONU, se întâlnesc pentru a discuta despre realizarea Agendei 2030 și necesitatea urgentă de a pune în aplicare cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Printre cei prezenți va fi și Klaus Iohannis, care a zburat cu un avion de lux spre New York.

Adunarea Generală ONU la nivel înalt pe anul 2023

Începând de mâine, 19 septembrie, la New York va avea loc cea de-a 78-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite care marchează o etapă crucială în drumul spre realizarea Agendei 2030 și necesitatea urgentă de a repune pe calea cea bună cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Șefii de stat și de guvern se vor reuni la sediul ONU din New York în perioada 18-19 septembrie 2023 pentru a examina punerea în aplicare ale celor două obiective importante și pentru a oferi ”orientări politice la nivel înalt cu privire la acțiunile transformatoare și accelerate care să conducă la anul-țintă 2030 pentru atingerea obiectivelor.”

Antonio Guterres și speranța realizării directivelor propuse

Rezultatul final acel acestor întâlniri vor fi anunțate printr-o ”declarație politică negociată”, iar marele absent de la aceste întâlniri, de altfel de așteptat, ar putea fi liderul de la Kremlin, deși au existat zvonuri inițiale conform cărora Vladimir Putin ar putea sfida interdicțiile impuse și să fie prezent.

”Summitul ODD 2023 va avea loc în perioada 18-19 septembrie 2023 la New York. Acesta va marca începutul unei noi etape de accelerare a progreselor în direcția Obiectivelor de dezvoltare durabilă, cu orientări politice la nivel înalt privind acțiunile transformatoare și accelerate până în 2030. Convocat de președintele Adunării Generale, summitul va marca jumătatea drumului până la termenul stabilit pentru realizarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acesta va fi piesa centrală a Săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale. Acesta va răspunde impactului crizelor multiple și interconectate cu care se confruntă lumea și se așteaptă să reaprindă un sentiment de speranță, optimism și entuziasm pentru Agenda 2030.”c, se arfată în comunicatul ONU.

Printre șefii de stat prezenți la New York este și președintele Klaus Iohannis, care a plecat astăzi într-un avion de lux. Citește mai departe și află care este avionul de lux cu care Klaus Iohannis a zburat la New York și ce condiţii au pasagerii în aeronavă.

Care este avionul de lux cu care Klaus Iohannis a zburat la New York

Conform informațiilor, președintele zboară spre New York într-un avion închiriat. Compania care a închirat avionul este una deja cunoscută, fiind vorba de Global Jet Luxemburg. Informațiile spun că avionul de lux cu care Klaus Iohannis a zburat la New York este un Bombardier Global 6000, cu o capacitate maximă de doar 13 pasageri, inclusiv echipajul de la bord.

Conform specificațiilor publicate de compania care a închiriat avionul, acest avion de tipul Bombardier Global 6000 ”a fost proiectat într-o atmosferă rafinată, răcoritoare și lină, în care oaspeții se pot bucura de fiecare compartiment al cabinei. Datorită zonei dedicate echipajului, situată în partea din față a aeronavei, pasagerii se vor putea bucura de mai multă intimitate în timpul zborurilor pe distanțe lungi”.

Avionul face parte din categoria avioanelor cu rază lungă de acțiune, și cu o autonomie considerabilă, mai ales pe zboruri lungi, precum cel al președintelui spre New York, un zbor de aproximativ opt ore și 40 de minute, fără escală.

Motivul pentru care președintele a plecat spre ONU cu un astfel de avion închiriat, a fost explicat de către Administrația Prezidențială, conform celor de la News.ro:

”Lipsa unei aeronave dedicate transportului aerian al demnitarilor de nivel înalt generează probleme operaţionale, ineficienţă economică şi mai ales prejudicii de imagine pe plan extern.”, explică reprezentanții instituției prezidențiale.

Un alt motiv a mai fost și tăierea bugetului acordat Administrației Prezidențiale în 2013 de către premierul de atunci, Victor Ponta, asta însemnând renunțarea la aeronavele speciale puse la dispoziție de compania de stat Tarom, care ar fi avut pierderi de cel puțin 7 milioane de euro, conform unor declarații făcute la acea vreme de Relu Fenechiu, ministru la Transporturi.

Ce face ca Bombardier Global 6000 să fie foarte popular?

Printre cele mai căutate avioane private din lume, numele Bombardier Global 6000 se află la loc de cinste și este o alegere populară în rândul pasagerilor care folosesc avioane charter.

Pentru cei care nu știu, Bombardier Global 6000 este el mai lung avion cu reacție din lume și are un interior de înaltă calitate.

Bombardier Global 6000 areun design interior atrăgător, realizat în mod explicit pentru cel care a cumpărat avionul. Cu o înălțime interioară de 1,88 m, pasagerii au la dispoziție o mulțime de spațiu pentru a se întinde confortabil în timpul călătoriei.

Deși nu ai opțiunea de a personaliza interiorul, amenajările existente în cabină oferă o experiență de călătorie exclusivistă.

Scaunele spațioase îl fac, de asemenea, potrivit pentru personalul de afaceri pentru a desfășura întâlniri oficiale de-a lungul traseului.

Pentru divertismentul în timpul zborului, aeronava dispune de tehnologia Jet ConneX pentru Wi-Fi. Astfel, indiferent de locul în care zburați, puteți rămâne mereu în contact cu lumea exterioară.

Cu o autonomie de zbor de 6.000 nm (mile marine) și o capacitate de bagaje de 195 de metri cubi, avionul poate găzdui cu ușurință până la 17 pasageri, inclusiv pilotul, copilotul și însoțitorul de bord.

Aerodromurile dificile nu reprezintă o amenințare pentru Global 6000, deoarece avionul este capabil să zboare cu aripile sale extraordinare.

Care sunt facilitățile într-un Bombardier Global 6000, avionul cu care a zburat Klaus Iohannis

Poate că cel mai important motiv care atrage călătorii către avioanele private este reprezentat de serviciile și ospitalitatea VIP.

Bombardier Global 6000 este avionul care oferă, conform producătorului, ”intimitate, confort și extravaganță în același timp”. Pe lângă o bucătărie încorporată și un sistem de divertisment, există însoțitori de bord care vor fi la dispoziția pasagerilor pe tot parcursul călătoriei.

”Bombardier Global 6000 dispune de un cockpit clasic care face ca zborul în jurul lumii să fie un proces fără probleme și, în cele din urmă, oferă o experiență de călătorie mai sigură și mai sigură pentru pasageri.”, mai spune producătorul acestui super avion.

Avioanele Bombardier Global 6000 dețin cele mai avansate componente ale aviației de afaceri, producția lor făcându-se în Canada, iar primul zbor al unui astfel de model avea loc pe 13 octombrie 1996.

Compania canadiană Bombardier, cu sediul central la Montreal, a intrat în aviație în 1986, odată cu achiziționarea producătorului de avioane Challenger Canadair. În 1990, Bombardier a cumpărat furnizorul de avioane private de lux Learjet și a devenit rapid unul dintre cei mai importanți producători de avioane de afaceri din lume.

Din punct de vedere al prețului de achiziție, Bombardier Global 6000 costă între 21 de milioane de dolari folosit pentru un model din 2012 și 64 de milioane de dolari pentru un model din 2019.

Prețul real de vânzare pentru o aeronavă folosită individuală este influențat de o varietate de factori, pe lângă vârstă. Modelele noi nu mai sunt disponibile, deoarece producția a trecut la succesorul Global 6500 în 2019.

Zborul de anul acesta al președintelui Klaus Iohannis cu acest avion nu este la prima sa iterație, inclusiv în urmă cu 2 ani zbura la New York cu un avion similar.