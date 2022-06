Avertizare meteo. Cod portocaliu de furtuni în România. Județele în care urgia se va dezlănțui

Prognoza meteo ANM pentru 3 iunie 2022 și europeană pentru luna iunie. Oficial, am intrat în sezonul de vară în acest an. Cu toate astea, fenomenele extreme își fac apariția în toată partea de est a Europei. Vara lui 2022 se va afla sub influența continuă a fenomenului La Nina, care va crea o vară mai caldă decât în mod normal și mai uscată pentru unele părți din Europa. Cel mai recent ciclu de prognoză arată un semnal puternic La Nina în modelele meteorologice. Efectele sale au ajuns și în această parte a continentului. La nivel local, prognoza meteo a zilei de astăzi anunțată de ANM arată cel puțin 5 avertizări de Cod Portocaliu și una de Cod Galben în mai multe județe din România.

Prognoza meteo europeană pentru luna iunie

Luna mai se încheie neobișnuit de răcoros și ploios. Aceste condiții se pare că se vor prelungi și în prima sau a doua zi a lunii iunie. Aversele rămân o amenințare pe durata finalului de săptămână.

Fenomenele vor fi pregnante în special în sudul Europei, dar se va încălzi. De cealaltă parte, în nordul continetului presiunea ridicată pare să se instaleze, aducând vreme mai uscată și mai însorită.

Oscilația Madden-Julian se află în prezent în faza 6 în Pacificul de Vest. Se așteaptă ca apoi să treacă prin fazele 7 și 8 până pe 10 iunie sau în jur de această dată.

O propagare prin fazele 6-7-8 va menține probabil vremea și temperaturile într-un tipar tranzitoriu ascendent și descendent, spun meteorologii europeni.

Conform prognozei meteo europene, temperaturile globale ale lunii se vor situa în jurul sau chiar deasupra mediei, poate cu până la 1°C peste media pe termen lung 1981-2010, deși mai mult în sudul Europei.

Vor fi perioade mai calde în ultima parte a lunii, poate cu 2°C, decât în nordul Europei. Precipitațiile vor fi probabil sub medie spre sud-estul continetului, medie spre nord-vest, mai aproape de presiunea scăzută din nord-vest, fronturile ocazionale pot face progrese în toate părțile.

ANM a emis un Cod Galben și 5 avertizări de Cod Portocaliu

Așa cum spuneam la început, pentru ziua de 3 iunie, ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea. În jurul orei 10:00, în această dimineață, a fost emisă avertizarea de Cod Galben pentru Oltenia, nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local la munte.

Conform acesteia, aici vor fi fenomene de instabilitate atmosferică temporar accentuată, „care se vor manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Cantităţile de apă vor depăşi 20…30 l/mp şi izolat 40 l/mp.”, spune ANM.

De cealaltă parte, ANM a emis 5 avertizări de Cod Portocaliu pentru județele Argeș, Alba, Vâlcea, Mehedinți și Gorj, aici fiind vorba de „averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină, intensificări de scurtă durată ale vântului”, conform averitzării publicate de ANM și actualizată.