Avertismentul trimis de România lui Vladimir Putin. Nu va fi deloc încântat: „Criminali conduși de idealuri greșite”

Pe 24 februarie, la împlinirea unui an de când Rusia a declanșat război împotriva Ucrainei, Marce Ciolacu, președintele PSD al României, îi transmite un mesaj dur lui Vladimir Putin. Cum l-a atacat politicianul pe liderul de la Kremlin.

Pe 24 februarie 2023 s-a împlinit un an de zile de când Vladimir Putin a invadat Ucraina, iar cu acest prilej liderul PSD Marcel Ciolacu i-a transmis un mesaj dur președintelui Rusiei, avertizându-l că România nu se va lăsa descurajată de lideri conduși de idealuri greșite.

Președintele Partidului Social Democrat susține că țara noastră mereu va fi de partea statelor democratice, care luptă pentru demnitatea și libertatea umană.

Astăzi, la un an de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, voi merge la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru a le mulţumi militarilor români şi străini pentru ceea ce fac în fiecare zi pentru ca România şi întreg flancul estic al NATO să fie în siguranţă.

„Anul trecut, la scurt timp după începerea războiului, am fost în Ucraina pentru a vedea cu ochii mei ororile bombardamentelor lui Putin.

În ziua în care s-a împlinit un an de la izbucnirea războiului în Ucraina, statul condus de Volodimir Zelenski a lansat o nouă bancnotă.

Hârtia oficială face parte dintr-o serie comemorativă ce cuprinde modele dedicate victoriei și reconstrucției țării.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de încurajare către poporul său:

„În 24 februarie, milioane dintre noi au făcut o alegere. Nu un steag alb, ci unul albastru şi galben. Să nu fugim, ci să înfruntăm.

Să rezistăm şi să luptăm / A fost un an de durere, suferinţă, credinţă şi unitate. Şi în acest an am rămas de neînvins. Ştim că 2023 va fi anul victoriei noastre.”, a scris liderul ucrainean pe Twitter.