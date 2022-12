Avertisment pentru Lidl, Kaufland, Carrefour şi alte magazine! Ce nu au respectat în România: „Sunt nişte condiţii”

Petre Daea, ministrul Agriculturii, acuzații dure la adresa marilor magazine de retail care comercializează produse în România. Vineri, 16 decembrie, oficialul țării a cerut, în direct la România TV, ca multinaționalele să permită accesul produselor românești pe rafturi și galantare.

Ministrul Agriculturii, mesaj pentru șefii Lidl, Carrefour și Kaufland

Petre Daea sare în apărarea producătorilor români. Ministrul Agriculturii a declarat că, înainte de sărbătorile de iarnă din 2022, hypermarketurile Lidl, Kaufland, Carrefour ar comercializa mai puține alimente pe piață, comparativ cu anii precedenți.

Mai mult de atât, ministrul Daea ar fi observat, cu indignare, cantitatea infimă de produse românești existentă, în prezent, pe piață.

„Interpretez în intervalul aceasta al înțelegerii că este un moment în care ar trebui în mod normal să fie plin de produse agroalimentare, există această preocupare din partea producătorilor să-și scoată produsele pe care le-au obținut cu greu, pentru a obține și ei o brumă de venit. Sunt condițiile impuse de cei care se ocupă de acest comerț, care depun reguli privind constanța unor cantități și moduri de prezentare. Sunt și consumatorii, doresc să fie o susținere continuă pentru anumite produse. Lucrul acesta se face, dar din nefericire, nu în toate lanțurile de magazine din România. Facem acest lucru (n.r. – sprijinul fermierilor) prin Casa de Comerț, am pus-o în mișcare, am informat și opinia publică, am reușit să luăm produse de la micii fermieri, această societate comercială care se va dezvolta în continuare, știindu-se că doi ani de zile i s-a oprit activitatea. Iată de ce e nevoie de această verigă! E un instrument atât de necesar pe piață, activitatea sa a fost întreruptă. Am pus în mișcare această Casă de Comerț, luăm produsele de la fermieri, pentru le duce la vânzare”, a declarat Petre Daea, exclusiv pentru România TV.

„Nu am ajuns la mila Europei!”

Oficialul MADR a comentat, de asemenea, pe seama scandalului izbucnit recent, când românii s-au trezit cu pachete pline cu insecte, ajunse chiar pe masa lor din bucătărie.

„Nu am ajuns la mila Europei, România are posibilitatea să facă ce trebuie. Sigur, există un sprijin la nivelul U.E. pe care trebuie să-l folosim. Acum nu am ajuns milogi.

E o greșeală pur și simplu, autoritățile au intervenit imediat. Cel care a pus în mișcare aceste pachete și-a recunoscut greșeala. Bine că s-a intervenit, autoritățile au intevenit rapid, bine ca e așa, au fost scoase din circulație acele pachete. A fost o greșeală.

Iată că și această omenie a noastră ne pune în legătură rapid, ca să scoatem când e cazul un produs care nu e conform, care nu trebuie pus pe piață.

Dacă s-a greșit, nu trebuie decât să facem un exemplu care demonstrează că suntem interesați să fie cât mai bine, autoritățile au intervenit rapid și să tragem învățămintele necesare. Să nu ne punem cenușă în cap, să ne considerăm victime!”, a completat Petre Daea la RTV.

