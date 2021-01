Avere Claudiu Năsui. Ministrul Economiei e plin de bani și de apartamente la Paris

La doar 35 de ani, ministrul Economiei, Claudiu Năsui este foarte bogat. Politicianul deține trei locuințe, dintre care două sunt la Paris, conturile îi sunt pline și are acțiuni la Banca Transilvania.

Avere Claudiu Năsui. Ministrul Economiei e plin de bani

Odată cu înființarea USR, în 2016, Claudiu Năsui a intrat în politică. Atunci el a intrat în Parlament, iar acum este la al doilea mandat de deputat. De asemenea, ministrul are o licență în Economie la Universitatea Paris Dauphine și este masterand în Finanțe la Universitatea Luigi Bocconi.

După ce a fost consultant la Five-Advisory Group, ministrul Economiei a fost consilierul ministrului de finanțe, în Guvernul Cioloș. De asemenea, Cladudiu Năsui a fost analist financiar la Banca Comercială Română și responsabil control intern la Muntenia Global Invest.

Averea ministrului Economiei, Claudiu Năsui

Ministrul Economiei, potrivit declarației de avere completată în iunie 2020, are un apartament în România, cumpărat în anul 2016, însă mai are alte două la Paris, unul de 49 metri pătrați, cumpărat în 2007 și altul de 99 metri pătrați, în anul 2016.

Politicianul mai deține Mercedes, achiziționat tot în 2016, nu are datorii și este burlac. Totodată, Claudiu Năsui are conturile pline, având circa 50.000 de lei, 22.000 de euro și 10.000 de dolari, iar din chirii câștigă 12.663 euro pe an, plus indemnizația pe care a avut-o ca deputat, în valoare de 131.412 lei pe an, iar acum salariul de demnitar.

Mai mult, Claudiu Năsui are acțiuni în valoare de 77.428 lei la Banca Transilvania, acțiuni de 167.760 lei la Muntenia Global Invest și 80% părți sociale la Bio Carpatherra.

Tată ministrului Economiei deține o avere de peste 100 de milioane de euro

Se pare că a Claudiu Năsui fost ajutat de părinți ca să ajungă bine din punct de vedere financiar. Tatăl său, Dorel Năsui, este om de afaceri cu o avere estimată la peste 100 de milioane de euro, obținută în domeniul comunicațiilor în Statele Unite.

Potrivit Capital, Dorel Năsui este proprietar, alături de familie, al grupului de firme American International Radio, grup specializat în comunicații de tip radio și servicii de tip GPS.

Printre principalii clienți și parteneri ai firmelor lui Dorel Năsui se numără ministere de Interne, ministere ale Apărării, ONU, US Army, poliții, aeroporturi, Gazprom, LukOil și Sprint.

Pe lângă afacerea principală cu birouri, subsidiare, reprezentanțe și parteneri în peste 60 de ţări, inclusiv în SUA și România, familia Năsui mai are investiții în depozite de mărfuri generale și frigorifice, în diverse șpații comerciale precum și în agricultură și în pescuit.