Michelle Obama este aproape de un succes istoric. Volumul său, „Becoming” („Povestea mea”, titlul ales pentru versiunea în limba română), s-a vândut în peste 10 milioane de exemplare în toată lumea.

Datele au fost prezentate de editura Penguin Random House (PRH) și au fost citate de Financial Times.

Cartea de memorii a fostei prime-doamne a Statelor Unite ar putea deveni cea mai de succes carte de memorii din istorie, fiind în continuare extrem de căutată.

În „Becoming”/ „Povestea mea”, Michelle Obama își prezintă evoluția, de la copilăria petrecută în Chicago, până la perioada în care s-a aflat la Casă Albă alături de primul președinte afro-american al SUA, Barack Obama.

„Era fix zece seara când televiziunile au început să difuzeze imagini cu soțul meu zâmbind, anunțând că Barack Hussein Obama avea să fie al patruzeci și patrulea președinte al Statelor Unite. Am sărit toți în picioare și, instinctiv, am început să țipăm. Echipa de campanie a năvălit în cameră, la fel și soții Biden cu însoțitorii lor, fiecare dintre noi aruncându-se dintr-o îmbrățișare în alta. Era ireal. Mă simțeam ca și cum mi-aș fi părăsit corpul și pluteam deasupra, doar ca să văd reacțiile tuturor.” Michelle Obama, „Becoming”

Michelle Obama, acum în vârstă de 54 de ani, prezintă în volum inclusiv dificultăţile de a rămâne însărcinată. Nu evită subiecte precum dezinteresul său faţă de politică, implicarea sa în campania electorală și aspecte din culisele candidaturii soțului său la prezidențialele SUA.

„Malia se uita pe geamul mașinii, absorbind totul. Tati, a spus ea cu un ton neliniștit:Nu e nimeni pe stradă, nu cred că vine cineva la sărbătoarea ta! Barack și cu mine ne-am uitat unul la celălalt și am început să râdem. Abia atunci ne-am dat seama că mașinile noastre erau singurele de pe șosea. Barack era de-acum președintele ales. Serviciul Secret golise drumul, închizând o porțiune întreagă din Lake Shore Drive și blocând fiecare intersecție de-a lungul drumului – o procedură standard pentru președinte, după cum aveam să aflăm în curând. Dar pentru noi era ceva nou. Totul era nou.” Michelle Obama, „Becoming”

În opinia directorului executiv al grupului german de presă Bertelsmann, Thomas Rabe, volumul „Becoming” ar putea fi considerat drept „cel mai notabil succes creativ” din ultimul an. Bertelsmann deține editura Penguin Random House care a publicat autobiografia lui Michelle Obama.

„Noi credem că această autobiografie ar putea deveni cel mai de succes volum de memorii din toate timpurile.” Thomas Rabe, director executiv, Bertelsmann



Editura Penguin Random House a câştigat licitaţia pentru drepturile de publicare a autobiografiilor lui Barack şi Michelle Obama în 2017 iar Financial Times estimează că drepturile de autor s-ar ridica la 60 de milioane de dolari.

Deși deocamdată memoriile fostului preşedinte Barack Obama nu au fost publicate, Penguin Random House a editat până acum trei cărți semnate de fostul președinte american, „Dreams of My Father”, „The Audacity of Hope” și „Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters”.