Audiențe surpriză pentru PRO TV cu Survivor România 2022. Câți români se uită la emisiune

Show-ul ‘Survivor România 2022’ este adorat de unii oameni. Mulți dintre telespectatorii competiției sportive și-au făcut tabere acasă și le țin pumnii concurenților din Republica Dominicană în fiecare ediție. Unii îi susțin pe Faimoși, iar alții pe Războinici. Audiențele arată clar cât de mult sunt îndrăgostiți românii de emisiunea de la Pro TV. Care este numărul fanilor? Producătorii au rămas surprinși când au văzut asta.

Survivor România 2022 a devenit rapid un fenomen. Acesta era urmărit într-un număr foarte mare de telespectatori și la Kanal D, iar acum cifrele impresionante din dreptul proiectului au ajuns la Pro TV. Competiția sportivă a fost clar preferată de majoritatea românilor care au deschis televizoarele.

Aproape două milioane de fani au fost cu ochii pe Faimoși și Războinici în aventura vieții lor, în cele trei ore de emisie, conform paginademedia.ro. Pro TV a avut cifre duble față de Antena 1 și Kanal D.

Seara trecută a fost un alt episod greu pentru cei care se află în Dominicană pentru că a avut loc o eliminare. Cea care a părăsit acum competiția este Angela Forero, care a fost nevoită să-și părăsească echipa din cauze medicale.

„Până acum, deja mă consider o supravieţuitoare pentru că am stat în acele condiţii, în ciuda leziunii. Îmi pare foarte rău că din cauza unei accidentări trebuie să plec, aş fi vrut să lupt. Din păcate, am avut prea puţin timp să-mi demonstrez mie şi colegilor mei că pot”, a declarat Angela Forero înainte să părăsească show-ul.