Au vândut totul și s-au mutat în Italia, într-o vilă veche de secole. Ce au descoperit după e genial

Glenda și Randy Tuminello, un cuplu care a locuit o mare parte din viața lor în America, au decis să se mute în Italia în luna decembrie a anului 2022, după ce și-au vândut casa din Texas. Cei doi nu regretă decizia pe care au luat-o.

Randy a lucrat în minister ca pastor pentru tineret și apoi ca pastor senior. S-a cu Glenda în facultate și au decis să se căsătorească un an mai târziu, în anul 1973. Acum au trei copii și șase nepoți.

Randy s-a pensionat în anul 2021, iar la scurt timp timp, a căzut de comun acord cu jumătatea lui să se mute în Italia. Plecarea a fost una grea, dar în același timp interesantă, spune el.

„Nu voi uita niciodată avionul care a aterizat în Roma. Am tras adânc aer în piept. A fost intimidant. Am avut acest sentiment de „Wow, asta este. Acest lucru va fi total diferit de orice ai făcut vreodată în viața ta”.

Din prima zi, am pășit în Italia și am simțit că aici era locul. Singura barieră a fost limba. Suntem aici acum un an și vorbim italiană puțin mai bine, dar unii copii de trei ani se descurcă mai bine decât noi”, a povestit Randy.