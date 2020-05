Au început contestările la adresa Guvernului. După PSD, acum și USR își ascute colții. De ce îi acuză pe liberali

Guvernul Orban este luat la rost, din nou, după prezentarea proiectului de lege privind starea de alertă! În corul contestatarilor s-au înscris, pe lângă PSD, chiar și USR și PLUS, care critică proiectul de lege și chiar au anunțat că depun amendamente.

Au început contestările la adresa Guvernului, legat de legea stării de alertă

USR acuză că proiectul Guvernului privind starea de alertă „favorizeaza politizarea administratiei publice”, motiv pentru care a formulat mai multe amendamente. Și PLUS critică unele prevederi din proiectul Guvernului.

„In proiectul de lege sunt incluse prevederi controversate prin care este creata posibilitatea de a folosi starea de alerta pentru politizarea administratiei publice si pentru transformarea Romaniei intr-un stat coercitiv.

In urmatoarea perioada, care poate dura si peste 6 luni, autoritatile nu doar ca vor putea interzice organizarea si desfasurarea unor manifestatii in spatii deschise, circulatia persoanelor si vehiculelor, iesirea-intrarea in anumite zone si anumite intervale orare, dar vor putea limita sau suspenda activitatea unor institutii sau operatori economici sau vor putea decide demolarea partiala sau totala a unor constructii, instalatii sau amenajari”, se arata într-un comunicat USR.

”Înalții funcționari publici pot fi angajați fără a fi funcționari publici”

Conform aceleiași surse, „cea mai gravă prevedere” din proiectul de lege elimină concursurile de angajare în institutiile publice pe perioada stării de alertă, „putand fi angajati oameni, dupa bunul plac”, pe durata determinată de șase luni.

„In lipsa unor prevederi clare, angajarile ar putea fi insa facute si in ultima zi a starii de alerta. Totodata, nu exista vreo interdictie in proiect de a prelungi aceste contracte ulterior sau chiar de a le transforma in contracte de munca pe perioada nedeterminata”, arata USR.

Conform aceleiasi surse, „prin derogare de la legislatia” în vigoare, numirile în functțile publice sau de înalt funcționar public vor putea fi făcute fără îndeplinirea condițiilor de pregătire.

„Se va deschide, astfel, calea de intrare in corpul inaltilor functionari publici (prefect, subprefect, inspector guvernamental, secretar general) a unor persoane care nu au fost anterior functionari publici, iar lipsa concursului va face posibila suprapolitizarea si a acestui corp de functionari. In teorie, durata contractului este limitata si in acest caz la sase luni, dar, din nou, nu exista vreo interdictie de prelungire sau de transformare in angajare pe durata nedeterminata”, adauga Uniunea.