Au explodat audiențele Realitatea Plus. Câți oameni au urmărit interviul cu Liviu Dragnea

Ieri, joi 26 iunie, Realitatea Plus a difuzat o adevărată bombă media, interviul luat de fosta consilieră, Anca Alexandrescu, fostului lider PSD, Liviu Dragnea din închisoare. Producătorii emisiunii în care a fost difuzat interviul, au anunțat că vor mai fi și alte părți în zilele următoare.

Au explodat audiențele Realitatea Plus

Momentul bombă a fost unul pregătit și foarte bine pus la punct de producători împreună cu Anca Alexandrescu, fosta consilieră personală a fostului președinte PSD, Liviu Dragnea. Cei de la paginademedia.ro au dat publicității audiențele pe intervalul orar în care Realitatea Plus a difuzat prima parte a unui șir de interviuri cu Liviu Dragnea. Conforma analizei făcute pe cifrele de audiență, acestea au fost de trei ori mai mari decât înainte să înceapă interviul.

Câți oameni au urmărit interviul cu Liviu Dragnea

La nivel național postul de știri Realitatea Plus a avut parte de 155.000 de români iar vârful de audiență a fost momentul interviului cu Dragnea cifrele ajungând la peste 200.000 de români. Per total postul a ocupat un loc 6, la concurență directă cu emisiunea ”Acces Direct”, cu serialul Vulpița. Mergând mai departe aflăm că la nivel urban Realitatea Plus a avut peste 100.000 de telespectatori, ocupînd locul al cincilea la clasamentul general pe interval respectiv.

Reamintim că Realitatea PLUS a difuzat joi un interviu cu Liviu Dragnea după 396 de zile de detenție, interviul având mai multe părți și urmând a fi difuzat în mai multe zile. Controversele nu s-au lăsat așteptate prea mult, de altfel ulterior interviului au aprut în spațiul public informații conform cărora interviul ar fi fost făcut fără acordul Administrației Naționale a Penitenciarelor, aceștia din urmă dând și un comunicat prin care anunțatu acest aspect.