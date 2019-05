Atuul lui Halep, cu care poate pleca de la Roma. Statistică optimistă, înainte de Roland Garros

Fanii tenisului se pregătesc de al doilea mare Grand Slam al anului, Roland Garros, care începe în 26 mai. Specialiștii au analizat jocul Simonei Halep și au calculat șansele acesteia de a se impune în cadrul turneului.

Simona Halep a adunat, în sezonul ce tocmai s-a încheiat, cele mai multe puncte pe zgură. Specialiștii observă că sportiva din România are un atu și anume moralul pe care l-a căpătat după turneul de la Roma, potrivit Adevărul.

Simona Halep joacă, joi, la turneul de la Roma împotriva jucătoarei Marketa Vondrousova.

Cu ce șanse pleacă jucătoarele de tenis spre Roland Garros

Printre jucătoarele care și-au anunțat prezența la Roland Garros se numără Angelique Kerber, Elena Svitolina și Simona Halep. Maria Șarapova nu va participa la turneul din Paris din cauza problemelor medicale.

Angelique Kerber (3 WTA) – A atins sferturile, anul trecut, la Paris, dar pentru French Open pare nepregătită. La Stuttgart a pierdut în turul II, iar la Madrid s-a retras înainte de această fază din cauza unei accidentări. Nu a putut participa, din această cauză, nici la Turneul de la Roma.

– A atins sferturile, anul trecut, la Paris, dar pentru French Open pare nepregătită. La Stuttgart a pierdut în turul II, iar la Madrid s-a retras înainte de această fază din cauza unei accidentări. Nu a putut participa, din această cauză, nici la Turneul de la Roma. Elina Svitolina (6 WTA) – Are două meciuri şi două înfrângeri pe zgură în 2019. Iar asta fără să fi jucat cu nişte adversare de top. La Madrid a fost învinsă de Parmentier (65 WTA) în minimum de seturi, iar la Roma a luat primul set cu Azarenka (51 WTA), după care le-a pierdut pe următoarele două.

– Are două meciuri şi două înfrângeri pe zgură în 2019. Iar asta fără să fi jucat cu nişte adversare de top. La Madrid a fost învinsă de Parmentier (65 WTA) în minimum de seturi, iar la Roma a luat primul set cu Azarenka (51 WTA), după care le-a pierdut pe următoarele două. Karolina Pliskova (7 WTA) – Semifinalistă la Roland Garros în 2017, cehoaica de 27 de ani e departe de forma ei ideală pe zgură în 2019. Iar bilanţul ei, două victorii şi două înfrângeri, vorbeşte de la sine. Pliskova speră, totuşi, să se redreseze la Roma și apoi să plece cu moralul ridicat spre Roland Garros.

– Semifinalistă la Roland Garros în 2017, cehoaica de 27 de ani e departe de forma ei ideală pe zgură în 2019. Iar bilanţul ei, două victorii şi două înfrângeri, vorbeşte de la sine. Pliskova speră, totuşi, să se redreseze la Roma și apoi să plece cu moralul ridicat spre Roland Garros. Serena Williams (11 WTA) – A jucat un meci în ultimele două luni şi s-a retras şi de la Roma, înainte de a-şi înfrunta sora în turul II. Serena are probleme cu genunchiul stâng şi prezenţa ei la French Open, unde are de apărat 240 de puncte, este pusă sub semnul întrebării.

– A jucat un meci în ultimele două luni şi s-a retras şi de la Roma, înainte de a-şi înfrunta sora în turul II. Serena are probleme cu genunchiul stâng şi prezenţa ei la French Open, unde are de apărat 240 de puncte, este pusă sub semnul întrebării. Caroline Wozniacki (12 WTA) – Cariera ei e în picaj din cauza problemelor medicale. La Madrid, a abandonat în timpul duelului cu Cornet, iar la Roma a făcut la fel în timpul partidei cu Collins. În Spania a avut o accidentare la spate, iar acum s-a lovit de o problemă la picior. Perspectivele danezei de 28 de ani sunt, așadar, sumbre pentru turneul din capitala Franței.

– Cariera ei e în picaj din cauza problemelor medicale. La Madrid, a abandonat în timpul duelului cu Cornet, iar la Roma a făcut la fel în timpul partidei cu Collins. În Spania a avut o accidentare la spate, iar acum s-a lovit de o problemă la picior. Perspectivele danezei de 28 de ani sunt, așadar, sumbre pentru turneul din capitala Franței. Elise Mertens (20 WTA) – După două victorii în primele două partide disputate pe zgură în 2019, belgianca n-a mai bătut pe nimeni, fiind învinsă, pe rând, de Sakkari (39 WTA), Schmiedlova (92 WTA) şi de Venus Williams (50 WTA). Aşa că e lesne de înţeles de ce va aborda French Open cu un moral nu foarte ridicat.

– După două victorii în primele două partide disputate pe zgură în 2019, belgianca n-a mai bătut pe nimeni, fiind învinsă, pe rând, de Sakkari (39 WTA), Schmiedlova (92 WTA) şi de Venus Williams (50 WTA). Aşa că e lesne de înţeles de ce va aborda French Open cu un moral nu foarte ridicat. Bianca Andreescu (23 WTA) – N-a mai jucat din luna martie, de când a avut seria formidabilă de 10 victorii în 11 meciuri la Indian Wells şi la Miami. A ratat până acum întreg sezonul de zgură din cauza unei accidentări şi rămâne de văzut dacă şi cum va juca la French Open.

– N-a mai jucat din luna martie, de când a avut seria formidabilă de 10 victorii în 11 meciuri la Indian Wells şi la Miami. A ratat până acum întreg sezonul de zgură din cauza unei accidentări şi rămâne de văzut dacă şi cum va juca la French Open. Jelena Ostapenko (27 WTA) – Cu trei înfrângeri în patru meciuri pe zgură în acest sezon, e clar că sportiva de 21 de ani nu va mai repeta parcursul din 2017 care i-a adus trofeul de la French Open după o finală dramatică în faţa Simonei Halep.

Maria Şarapova, locul 35 WTA, de două ori campioană la French Open, a dispărut din circuitul WTA din luna ianuarie şi, chinuită de probleme medicale, va rata prezența la Roland Garros.

Sportiva din Rusia, în vârstă de 32 de ani, a anunțat că, din cauza problemelor medicale, nu va participa la turneul din Paris.

Cum sunt cotate jucătoarele de la Roland Garros

Specialiștii de la bwin.com trec în revistă și cotele jucătoarelor care și-au anunțat prezența la Roland Garros

Simona Halep are o cotă de 4.50, în vreme ce Serena Williams are cota 9. Kiki Bertens are cota, Muguruza și Svitolina sunt cotate cu 11, iar Sloane Stephens are o cotă de 13.

Roland Garros, al doilea Grand Slem al anului, începe pe 26 mai în capitala Franței și se încheie pe 9 iunie. În cadrul turneului de la Paris și în cel de la Roma, aflat în plină desfășurare, Simona Halep are de apărat 2.585 de puncte, cele mai multe din circuitul WTA.