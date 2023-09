Atacul cu drone de la granița României, filmat de localnicii din Tulcea și Galați: ”Niciodată nu am văzut așa ceva”. Video

În urma atacurilor rusești cu drone desfășurate pe malul ucrainean, o parte dintre locuitorii României au rămas cu o imagine soră cu moartea. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că, locuitorii din Tulcea, Galați și Chilia veche au fost treziți în miezul nopții de exploziile care au avut loc la câțiva km depăratre de ei. O parte dintre aceștia au filmat, iar imaginile par desprinse dintr-un film de groază.

Rusia a atacat pentru a doua noapte consecutiv portul Izmail, situat la granița cu România. Asttfel, în zona Mării Negre s-au creat noi tensiuni, care au rolul să sporească atenția autorităților internaționale în zonă.

Al doilea atac rusesc a fost marcat de explozii puternice provocate de drone iraniene, care au fost auzite în orașul Izmail, care se află la doar câteva sute de metri de teritoriul românesc.

Astfel, locuitorii din Chilia Veche, Tulcea și Galați au fost treziți brusc din somn de aceste explozii puternice, care au stârnit panică și îngrijorare în rândul comunităților riverane, care se tem acum și mai tare de posibilitatea unor atacuri cu bombe rusești.

Martorii oculari au oferit mărturii șocante cu privire la atacurile rusești lansate acum două nopți. Un localnic din Chilia Veche a declarat în direct, la Realitatea PLUS, că ceea ce a văzut a depășit orice imaginație. El a dezvăluit că nu se aștepta să fie matorul acestor scene sumbre, în mintea sa crezând că presupusele atacuri sunt doar povești inventate.

„De când mă știu nu am văzut așa ceva. Nu mă gândeam. Credeam că sunt doar povești și că nu se poate întâmpla. Am văzut lume panicată, speriată… grupuri care numai despre asta discutau. În jur de ora 00.40 m-am trezit la prima explozie…. zgomot de motor, am crezut că e barca… am numărat 10, e posibil să mai fi fost două mai mici, posibil să fi explodat rezervoare. Acolo era depozit de combustibil, rezervoare destul de mari”, a spus un localnic.