Atac cu bombă în Istanbul. Reacția lui Erdogan: ‘A fost un atentat’

Atac cu bombă în Istanbul, duminică, 13 noiembrie 2022. O explozie puternică s-a produs pe bulevardul pietonal Istiklal din oraș. Autoritățile au transmis un bilanț provizoriu al victimelor: șase persoane au murit, 53 au fost rănite. Prima reacție a președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Este stare de alertă în Turcia după ce, duminică după-amiază, o explozie puternică s-a produs pe bulevardul pietonal Istiklal din Istanbul. Guvernatorul Ali Yerlikaya a anunțat că în urma incidentului șase persoane și-au pierdut viața, iar alte 53 au fost rănite.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 16:20, într-unul dintre cele mai aglomerate locuri din oraș, bulevardul Istiklal fiind popular în rândul localnicilor și turiștilor pentru magazinele și restaurantele din zonă.

⚠️‼️🇹🇷💥Explosion occurred in the center of Istanbul, there are wounded, Turkish TV reports

The explosion occurred on the pedestrian tourist street Istiklal in Istanbul pic.twitter.com/7tlBdBdQTU

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) November 13, 2022