Atac armat într-un supermarket din SUA. Două persoane au fost ucise

Un atac armat a avut loc marți, într-un supermarket din SUA. Două persoane au fost ucise. Motivul nu este clar, transmit autoritățile.

Un atac armat s-a produs marți dimineață, într-un supermarket din orașul Southaven din statul american Mississippi, situat la aproximativ 20 de kilometri de orașul Memphis. Autoritățile locale au anunțat că principalul suspect a fost împușcat, potrivit CNN și Fox News. Oamenii legii au informat că cel puțin două persoane au fost ucise și una a fost rănită.

Suspectul principal a fost împușcat de către polițiști. Șeriful Bill Rasco, a transmis că unul dintre ofițerii de poliție care a intervenit la fața locului a fost rănit și transportat la spital. Cele două victime ar fi angajați Walmart, unul dintre cele mai mari supermarketuri. De asemenea, și suspectul a fost un angajat al magazinului până luni.

Statele Unite sunt îndoliate, având parte frecvent de atacuri armate. Duminică, trei persoane, printre care și un băiat de șase ani, au fost ucise, în urma unui atac. Un tânăr, în vârstă de 19 ani, a deschis focul la un festival gastronomic, la Gilroy, în California, la sud de San Francisco.

At least two people are dead and an officer is hurt after a shooting at a Walmart in Southaven, Mississippi https://t.co/lj4AvDWz5C pic.twitter.com/8hEwoG7R8I

— CNN Breaking News (@cnnbrk) July 30, 2019