„Așa ceva nu există în România”. Ce vor face spaniolii la Dinamo

Noi schimbări la Dinamo! Ciprian Marica vine cu detalii despre ce vor să facă spaniolii „câinilor”, după o discuție cu antrenorul.

Grupul de investiții spaniol care este condus de Pablo Cortacero a preluat clubul de la Ionuț Negoiță și e pregătit să își pună în aplicare planurile mărețe pe care le au pentru „câinii roșii”. Reprezentanții s-au gândit încă de la început la transferuri și la o reînființare a echipei a doua.

Ciprian Marica are încredere totală în nou proiect și în demersul dirijat de iberici. Fostul jucător la Dinamo a discutat transparent și despre noul antrenor. La momentul acesta, se intuiește o singură direcție – cea a marilor cluburi din străinătate.

Noul antrenor principal este Cosmin Contra, care va conduce prima ședință de pregătire din noul mandat. Alături de sportiv se mai regăsesc: Tersinio Gane (antrenor secund), Javi Reyes (preparator fizic) și pe Leo Fuentes Martínez (antrenor portari). Dinamo mai informează că antrenamentele sunt închise presei, iar accesul reprezentanților mass-media este restricționat, în conformitate cu măsurile indicate de oficiali pe fondul crizei sanitare.

„Aseară am vorbit cu Cosmin și îmi spunea că are ceva emoții, speră ca lucrurile discutate să fie reale. Din ce am discutat, au planuri mari spaniolii. Contractual este asigurat, dar garanții nu sunt. Până nu vor vedea anumite lucruri că se vor întâmpla, nu ai nicio siguranță. Se vede că oamenii vor să facă altceva decât ce există în România, să profesionalizeze întreaga structură a clubului, să vină oameni de afară. Să sperăm că se va întâmpla, e normal ca lumea să fie sceptică pentru că nu îi cunoaște pe acești investitori”

Ciprian Marica (Sursa: Pro X)