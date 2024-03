Așa arată vila de lux a lui chef Florin Dumitrescu. Bucătărie ca a lui mai vezi doar în filme FOTO

Florin Dumitrescu, fostul jurat al emisiunii „Chefi la Cuțite”, și-a renovat recent casa și le-a arătat fanilor virtuali cum arată locuința acum. Bucătarul locuiește într-o vilă cu etaj, alături de soția sa, Cristina, și de cele două fiice ale lor. Cei doi soți i-au decorat locuința după bunul plac, iar designul este unul senzațional. Cum era de așteptat, piesa de rezistență este bucătăria, acolo unde fostul chef petrece mult timp.

Florin Dumitrescu nu are talent doar în bucătărie, ci și la decorat case! Cu toate că a apelat la specialiști, fostul jurat de la „Chefi la Cuțite” și-a pus amprenta asupra locuinței sale. De curând, bucătarul a făcut unele schimbări în locuința sa, în special în bucătărie, unde a optat pentru mobilier modern, așa cum doar în filmele americane vezi.

Cu o plită pe inducție și o hotă integrată în blatul imens, bucătăria lui Florin Dumitrescu arată într-un mare fel. Spațioasă și bine iluminată, bucătarul a dorit ca aceasta să fie locul unde se simte cel mai bine. Pe rețelele de socializare, el s-a lăudat fanilor și le-a arătat câteva imagini din interior.

„Încep să vă arăt câte puțin din bucătăria mea nouă! Am făcut câteva schimbări pentru că deja mi se părea prea mică pentru mine… sincer, cred că am o bucătărie semiprofesională chiar la mine acasă.

Acum chiar nu mai am nici o scuză când mă întreabă Cristina când mai gătesc și pe acasă. Una dintre noutăți este hota din blat pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp, mai ales că noua poziție a insulei nu ne permitea să instalăm o hotă de insulă. Are un design foarte interesant, absoarbe imediat aburii și mirosurile și are funcția Breeze care se poate activa înainte și după ce gătiți, pentru a reîmprospăta aerul din bucătărie”, a scris Florin Dumitrescu pe Facebook.