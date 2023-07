„Aș merita mai mult respect”. Vlad Chiricheș nu a mai rezistat și a „explodat” la conferința de presă în care a fost prezentat la FCSB – VIDEO

Vlad Chiricheș s-a întors după zece ani în campionatul românesc și a fost prezentat oficial la FCSB. Este al patrulea jucător adus în această vară de Gigi Becali, dar primul în topul lui Mihai Stoica. Căpitanul echipei naționale a fost destul de nervos la conferința de presă și a ripostat când a auzit că mai mulți foști internaționali și-au pus întrebări legate de accidentările lui.

Vlad Chiricheș a semnat contractul cu FCSB și va fi unul dintre cei mai bine plătiți jucători din echipă pentru că va câștiga 400.000 de euro pe an. Căpitanul echipei naționale a fost prezentat oficial și va purta tricoul cu numărul 21. Mihai Stoica a spus că în această vară a avut două obiective. Să-l vadă pe Chiricheș în tricoul roș-albastru, iar FCSB să joace în Ghencea. Primul a fost deja atins.

„Sunt foarte fericit și mândru că m-am întors. E un semn să revin după 10 ani la echipa care m-a ajutat să trec la următorul nivel, să mă dezvolt în carieră. E o mândrie pentru mine că am revenit.

Ar trebui să-i mulțumesc patronului, lui MM. S-au gândit la mine și au avut încredere că pot fi acel element care să ajute echipa să câștige campionatul și să ajungă în grupele Conference League. De aici a plecat totul și, până la urmă, ne-am înțeles.

Am avut un feeling că cei de la FCSB se gândesc la mine. Când am primit un telefon de la patron, mi-a surâs ideea. Probabil e un pic greu la început, după 10 ani în care am stat plecat. Dar, până la urmă, a ieșit cum trebuie să fie. Normal că e emoționant să revin”, a declarat noul fundaș de la FCSB.