„Aș face din nou asta”. Gerard Pique, răspuns ferm în momentul în care a fost întrebat dacă a ascultat piesele în care Shakira l-a ironizat

Gerard Pique o pune la punct pe Shakira. Fostul internațional spaniol a fost întrebat, în timpul unui interviu, dacă a ascultat piesele în care fost ironizat de fosta iubită și a oferit un răspuns elegant, dar ferm. A spus că își dorește foarte mult ca cei doi băieți ai lor să nu aibă de suferit din cauza acestei despărțiri.

Gerard Pique și Shakira s-au despărțit oficial în vara anului trecut, după mai bine de 11 de ani de relație. Artista a trecut foarte greu peste acest moment și a lansat patru melodii în care și-a ironizat fostul iubit. În una dintre ele i-a transmis fostului iubit că a schimbat un Rolex cu un Casio, aluzie la nivelul actualei iubite, Clara Chiar Marti. Fostul fotbalist al echipei FC Barcelona a fost întrebat într-o emisiuni de la RAC1 dacă ascultat melodia respectivă.

„ Avem o responsabilitate, cei care suntem părinți trebuie să ne protejăm copiii. Fiecare își ia deciziile. Nu îmi doresc să mai vorbesc despre subiectul ăsta. Singurul lucru pe care îl vreau e ca băieții mei să fie bine.

Vreau să fie ei bine. Am avut o relație apropiată mereu cu ei, mi-a cerut să îl chem în Kings League (n.r. liga deschisă de Pique cu foști fotbaliști după retragere)… era încântat. Nimic nu mă face mai fericit decât să îmi văd băiatul fericit. Aș face din nou asta. Pare că are mai mulți ani decât are de fapt. Fiecare ia deciziile pe care le consideră el mai bune.

Eu fac lucrurile într-un fel, încerc să le fac în cel mai bun mod posibil. Sunt bine, fericit. Îmi doresc în continuare să fac multe lucruri și ca Barca să câștige în continuare”, a declarat Pique citat de Marca, în emisiunea moderată de Jordi Baste.