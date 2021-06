Artistul care a scris 240 de melodii în pandemie. Ce se va întâmpla cu ele

Pandemia de coronavirus a fost dificilă pentru majoritatea artiștilor din România. Lipsa evenimentelor cauzată de restricțiile și regulile drastice pentru a împiedica răspândirea coronavirusului i-a afectat pe toți soliștii de la noi, cei mai mulți dintre ei fiind nevoiți să se reprofileze.

Marian Nistor, pe de altă parte, nu face parte din această categorie. Liderul de la Savoy a compus 240 de melodii în perioada pandemiei. El și soția lui Dorina Paraschiv au stat feriți, la loc sigur, pentru a sta cât mai departe de probleme.

Celebrul compozitor mărturisește că s-a retras la casa lui din mediul rural în anul 2020, acolo unde a găsit inspirația necesară pentru a pune pe hârtie cele mai frumoase melodii. Recent, Marian Nistor și soția lui Dorina Paraschiv s-au întâlnit cu Mirabela Dauer, pentru care au pregătit câteva piese noi.

„Avem o istorie în spate cu Mirabela, în mod special, dar și cu Angela (n.r. Similea) și cu toți soliștii de la noi, mai puțin cu Aura Urziceanu, care era mereu plecată în străinătate. Am fost o trupă unicat. În continuare merg pe aceeași paletă, de 23 de ani alături de soția mea, Dorina Paraschiv. Cu Mirabela am făcut turnee în străinătate și în țară, nu mai vorbesc. I-am scris câteva melodii nemuritoare. Am cântat 20 de ani în Rusia, de 4 ori am fost cu Mirabela acolo…

S-a brodit să fim într-un turneu la Moscova când mi-a cerut piese și eram cazați la Hotel Budapesta. După ce am venit de la masă mi-a spus, «Marian, nu îmi cânți niște melodii?» I-am cântat vreo 6 dintre ele și toate au ajuns la Mirabela. Dacă ați mai pomenit așa ceva, ele fuseseră refuzate de alte două soliste înaintea ei, iar după ce i le-am oferit Mirabelei, cred că le-a părut rău. Nu poți să le condamni în niciun fel, am colaborat bine cu toate. Cu Angela am avut un disc de autor și alte 4 sau 5 colaborări pe albumele ei”, a declarat Marian Nistor, în exclusivitate pentru click.ro