Artista din România care duce mai departe spiritul Tinei Turner, legendara cântăreaţă. Are planuri mari: „Ne apucăm de treabă cât de curând” EXCLUSIV

Julie Mayaya Nzal A Nka, ieșeanca de 37 de ani care a reușit în 2012 să se impună în emisiunea-concurs „Vocea României” e afectată de moartea idolului ei muzical, Tina Turner.

Cumva și vocea îmi sună asemănător, dar nu știu dacă asta se datorează faptului că am ascultat-o de nenumărate ori, poate prea mult, cine știe, sau așa e vocea mea naturală. Nu știu exact!”, a declarat Julie Mayaya pentru PLAYTECH ȘTIRI .

„A fost o inspirație pentru mine dintotdeauna. Am ascultatt-o foarte mult și mi-a plăcut foarte mult energia pe care o avea mereu când urca pe scenă. Și mai cred că, mai mult sau mai puțin involuntar am adoptat niște chestii de la ea.

Ea a încercat încă de acum trei ani să onoreze muzica celebrei soliste printr-un amplu show care să readucă în prim plan piesele americancei care a făcut furori decenii bune în lumea pop-rock-ului.

Anul acesta a fost însă cu succes, fiindcă în urmă cu doar trei zile am finalizat turneul de 77 de concerte”, a precizat cea care are o mamă româncă și un tată congolez.

S-au închis toate căile atunci și toată povestea m-a descurajat un pic. Întâmplarea a jucat un alt rol însă și m-au contactat niște persoane din Germania. Am încercat aceeași figură în Germania anul trecut, dar din nou a venit Coviduțul peste noi și ne-a turtit iar toate planurile.

Ea a adăugat că toată aventura sa a debutat în luna ianuarie:

Seria Tribute Tina Turner include exclusiv muzica ei. Cu toate acestea românca spune că îi e foarte greu să aleagă melodia sa preferată din repertorul celei supranumite „Regina Rock’n Roll-ului”.

Pe de altă parte, nu exclude să ofere un spectacol marca „Tribute Tina Turner” foarte curând și în Capitală.

Mai ales că ar fi un mod aparte de despărțire, fiindcă Julie Mayaya nu a avut șansa de a-și întâlni vreodată idolul în această viață, în carne și oase:

„Nu am întâlnit-o niciodată, din păcate pentru mine. Mi-aș fi dorit să o cunosc personal. Aș spune că vremurile nu mi-au fost prielnice, dar Tina va trăi forever and ever în sufletul și inima mea. Iar dacă voi putea să o reprezint pe scenă, o voi face de fiecare dată cât de bine voi putea!”.